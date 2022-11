Madagascar: Pro League - Conférence Nord, un groupe de la mort

L'association des Clubs de football élites de Madagascar (CFEM) a procédé hier à la répartition des clubs dans les deux conférences de la Pro League. Avec la même formule que la précédente édition, la première journée de la compétition commencera ce week-end.

Quelques jours avant le coup d'envoi du championnat de première division élite de football à Madagascar ou Pro League, la CFEM a dévoilé la liste des 16 équipes participantes avec leurs groupes respectifs. En effet, les deux conférences Nord et Sud sont composées chacune de huit équipes. On n'y voit que quelques changements car Jet Kintana qui était dans la Conférence Nord est affecté dans la Conférence Sud pour cette nouvelle saison.

Pour les deux équipes promues à savoir ASA Diana et Tsaramandroso FC Boeny, elles sont logées systématiquement dans la Conférence Nord. Elles auront fort à faire face à leurs adversaires expérimentées. L'ASA Diana la révélation de cette saison rêve de redorer le blason de sa ligue qui n'avait plus de représentante dans le championnat national après les années 90 notamment après l'équipe de Jos Nosy-Be.

Cette conférence sera sans doute un théâtre de rencontres acharnées. L'Ajesaia, le vice-champion, n'a pas pu échapper à Fosa Juniors, champion de la première édition. Cosfa Analamanga, Tia Kitra FC Toamasina, Uscafoot et l'AS Fanalamanga complètent la liste. Dans la Conférence Sud, CFFF Andoharanofotsy aura beaucoup de chance de conserver son titre. Ses principaux adversaires sont Jet Kintana et Elgeco Plus. Les autres équipes sont, entre autres, les 3FB Toliara, Dato FC Farafangana, Disciples FC, et Zanaka FC.

Le calendrier des matches sera publié avant le 19 novembre. Concernant le Mercato qui se termine ce jour, Uscafoot a recruté six joueurs à savoir Aina Kely (Dato FC), Dany Be (Dato FC), Tony (Cffa), Pao (Mama FC), Tafita (Cnaps) et Feldman (Jet Kintana). Pourtant, l'équipe de la CUA a libéré son défenseur en la personne de Tafita qui rejoint Lapasse FC des Seychelles. Les autres grandes équipes ont décidé de renforcer l'ossature avec leurs jeunes joueurs.

Conférence Nord : Ajesaia, ASA, As Fanalamanga Football, Cosfa Football, Fosa Juniors FC, Tsaramandroso Formation, Tia Kitra Fc Toamasina, Uscafoot.

Conférence Sud : 3FB Toliara, CFFA-Andoharanofotsy, DATO Football Club Farafangana 309, Disciples Fc, Elgeco Plus Football Club, Jet Kintana, MAMA FC, Zanakala FC.