Madagascar: Salon de l'Ingénieur - Promotion des ingénieries et des innovations technologiques

L'Ordre des Ingénieurs de Madagascar (OIM) prévoit d'organiser un salon de l'Ingénieur les 13 et 14 décembre 2022 au Radisson Blu.

" L'objectif consiste à promouvoir les ingénieries et les innovations technologiques adaptées à Madagascar tout en contribuant à la relance économique du pays, après cette crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 ", a expliqué Jaona Andrianantenaina, le président de l'OIM, lors de sa rencontre avec la presse la semaine dernière.

En effet, " les effets néfastes du changement climatique et les chocs causés par la récession économique liée à la guerre entre l'Ukraine et la Russie ont perturbé tous les secteurs d'activités économique, sociale et bien évidemment technologique à l'échelle mondiale et au niveau national en particulier, outre les impacts de la crise sanitaire ", a-t-il ajouté. L'Ordre s'engage ainsi à contribuer à la relance de l'économie nationale en organisant cette manifestation en vue de stimuler les marchés, les investissements et la productivité.

Synergie d'affaires

En outre, " cette relance de tous les secteurs d'activités économiques doit se faire par le développement du capital humain ", d'après toujours ses explications. Le thème choisi dans le cadre de ce salon de l'Ingénieur sera axé sur les " Ingénieries et innovations technologiques : piliers de la relance économique à Madagascar ".

La création d'opportunités de développement de synergies d'affaires et la collaboration de travail entre les parties prenantes ainsi que la facilitation de la rencontre entre l'offre et la demande de produits et services et de formation d'ingénieurs, sont entre autres, les résultats attendus à ce salon organisé par l'Ordre des Ingénieurs de Madagascar.

Il y aura également des ventes-expositions, des conférences, des sessions de démonstrations, des ateliers stratégiques et techniques ainsi que des rencontres " B to B " et " B to C ", durant cet événement. Il faut savoir que l'OIM a également effectué des échanges d'expériences et des transferts de compétences avec les autres Organisations d'Ingénieurs aux niveaux national, régional et international ainsi que d'autres associations ou groupements professionnels à Madagascar.