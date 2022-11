Ile Maurice: Novembre Numérique met l'accent sur les jeux vidéo

Cette année, la sixième édition de Novembre Numérique fait la part belle aux jeux vidéo. Rendez-vous le 19 novembre à l'Institut français de Maurice à Rose-Hill.

Novembre Numérique, soit la fête internationale des cultures numériques, est devenue, au fil des années, un rendez-vous régulier du réseau culturel français à l'étranger. Cet événement, qui prend de l'ampleur, est ainsi proposé, cette année, dans plus de 80 pays et 130 villes. Et Maurice n'y fait pas exception. Novembre Numérique se tiendra le samedi 19 novembre à l'Institut français de Maurice, à Rose-Hill, et mettra en avant le jeu vidéo.

Celui-ci est devenu, en quelques années, un des loisirs les plus populaires au monde. En France, le jeu vidéo est une industrie en progression. Il s'agit à la fois d'un marché et d'une pratique socioculturelle. Ainsi, selon le site www.viepublique.fr, "En 2020, l'industrie du jeu vidéo représente, en France, un chiffre d'affaires marchand de 3,5 milliards d'euros. Le jeu vidéo a été le seul secteur culturel à croître durant la crise sanitaire (+20 % en 2020)."

Novembre Numérique, qui a pour but de favoriser l'accès aux nouvelles technologies et de mettre en avant l'innovation française dans le champ de la création numérique, comprendra toute une série d'activités. Ces dernières permettront à toute la famille de se réunir autour du jeu vidéo et de mieux comprendre ce loisir. Ainsi, une exposition de photographies, issues de jeux vidéo et réalisées par le photographe Guillaume "Skall" Peronnin, sera visible le 19 novembre et le restera jusqu'au 11 janvier 2023 à la galerie de l'IFM. La photographie virtuelle s'impose de plus en plus sur les réseaux sociaux et même dans les galeries d'art. Cette exposition mettra en lumière tout le potentiel de cette nouvelle expression artistique.

Les jeux vidéo seront, bien sûr, plus que jamais présents. De 9 à 17 heures, le public pourra retrouver l'incontournable Mario ou encore danser sur Just Dance. Toute une sélection de jeux vidéo variés, dont trois en réalité virtuelle, seront disponibles en accès libre sur PC ou consoles. Et pour ceux qui souhaitent travailler dans le domaine du jeu vidéo, sachez que des écoles et des professionnels de Maurice et de l'île de La Réunion seront présents tout au long de la journée. Ils se feront une joie de vous parler des métiers d'avenir dans ce secteur en pleine expansion.

De 11 h 30 à 12 h 30, ceux présents pourront assister à une conférence ayant pour but de dédramatiser l'impact des jeux vidéo car il faut le reconnaître, c'est souvent source de tensions entre parents et enfants. Cette conférence, qui sera présentée par Gérald Angama, psychothérapeute à La Réunion, tournera autour du rôle des parents dans la pratique des jeux vidéo. Il répondra aux questions de ces derniers.

Qui dit jeux vidéo dit aussi compétition e-Sport. Ainsi, de 9 à 11 h 30 et de 13 à 16 heures, 64 joueurs, répartis en 16 équipes, s'affronteront lors de la finale de la saison 5 du Red Bull M.E.O sur le jeu PUBG Mobile. Ce concours sera retransmis sur le grand écran de l'amphithéâtre. À vous de soutenir votre équipe favorite.

Cette nouvelle édition de Novembre Numérique est gratuite et ouverte à tous.