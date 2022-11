Ile Maurice: Coupe du monde - La MBC propose 64 matches à Rs 210

Une petite révolution s'opère au niveau de la Mauritius Broadcasting Corporation (MBC). Souvent critiquée par les Mauriciens pour ne pas retransmettre assez de matches de foot, que ce soit dans le cadre de la Coupe du monde ou pour des championnats européens, la MBC a réussi un joli coup dans le cadre de la Coupe du monde qui se tiendra au Qatar à partir de dimanche, jusqu'au 18 décembre.

Grâce à des négociations avec New World Television, une compagnie togolaise, la MBC est en mesure de permettre aux Mauriciens de suivre en direct tous les matches de la Coupe du monde. Le directeur général de la MBC, Anooj Ramsurrun, et Rama Armoogum, responsable de l'administration, expliquent que grâce à des négociations avec cette compagnie togolaise, qui a eu l'exclusivité de retransmettre les matches de la Coupe du monde dans les pays sub-sahariens, un accord est intervenu pour la diffusion de ces rencontres de la Coupe du monde. Les Mauriciens auront à débourser la somme de Rs 210 pour suivre ces rencontres.

Anooj Ramsurrun et Rama Armoogum soutiennent que dans un premier temps, ils ont négocié avec des agents qui ont réclamé la somme de Rs 33 millions pour la diffusion en direct de 28 matches seulement. Ils ont échangé des correspondances et le prix a été augmenté à Rs 44 millions. Anooj Ramsurrun et Rama Armoogum ont alors décidé d'aller rencontrer le directeur de New World Television et le prix a été ramené à Rs 11 millions. Voulant à tout prix permettre aux Mauriciens de suivre plus de matches en direct, ils ont poussé plus loin les discussions et un accord est intervenu pour que la MBC, grâce à quatre chaînes de la compagnie togolaise, puisse retransmettre toutes les rencontres.

La Jaguar a coûté Rs 2,4 millions

Interrogé hier sur l'acquisition de la Jaguar que vient de faire la MBC, son directeur général, Anooj Ramsurrun, a précisé que le coût hors taxe de la voiture est de Rs 2,4 millions. Il soutient que selon son contrat, il a droit à une voiture de compagnie hors taxe et après lui, n'importe quel directeur peut l'utiliser. "Je possède déjà personnellement une BMW et une Jaguar, depuis des années, donc ce n'est pas la première fois que je vais rouler dans une telle voiture." Il précise que la voiture roule avec du diesel.