Ile Maurice: LUX* Grand-Baie - Inauguration étoilée pour un hôtel moderne et chic

LUX* Grand-Baie, dernier fleuron de The Lux Collective, a été inauguré en grande pompe, le vendredi 28 octobre, en présence du Premier ministre (PM), Pravind Jugnauth, et d'un parterre d'invités.

Au menu, feu d'artifice, amuse-bouche, champagne... le tout accompagné des belles notes de la chanteuse Yvette Dantier. "Superbe cadre, du beau travail, grand standing", les commentaires sur cet établissement hôtelier ont tous été positifs.

Situé au nord de l'île et connu pour ses cafés, bars et artisans locaux, cet élégant complexe surplombe le lagon de Grand-Baie, ses eaux bleu émeraude et sa plage de sable blanc.

Lors de son allocution, le PM a souligné que le secteur du tourisme est désormais positivement en hausse, bien que Maurice ait rouvert ses frontières après ses principaux concurrents. Et le pays a enregistré un total de Rs 39,6 milliards de revenus pour la période s'étalant entre juillet 2021 et juin 2022. "La stratégie actuelle du ministère du Tourisme vise à atteindre un million d'arrivées de touristes pour l'exercice 2022 et le niveau prépandémique de 1,4 million d'arrivées de touristes pour l'exercice 2022-2023."

Quant à Arnaud Lagesse, chairman de The Lux Collective et Chief Executive Officer (CEO) du groupe IBL, il a souligné la nécessité d'augmenter la capacité en termes de sièges à travers de nouveaux marchés, de nouveaux avions et des opérateurs de classe mondiale pour faire de Maurice une véritable destination du luxe.

Paul Jones, CEO de The Lux Collective, a, pour sa part, réitéré la vision du groupe, soulignant l'importance d'une telle cérémonie. Ce nouveau joyau est un atout incontournable, qui redéfinit le tourisme de luxe, tout en apportant de nouvelles possibilités aux voyageurs aisés comme aux locaux.

Opérationnel depuis décembre 2021, LUX* Grand-Baie cultive l'art de la flamboyance dans une ambiance pétillante, glamour et luxueuse. Instagrammeur ou pas, personne ne peut résister à prendre la pose.