Madagascar: Produir - Avancement des deux cent six travaux d'infrastructures urbaines

Une première vague d'infrastructures urbaines qui ont été construites dans le cadre des travaux urbains phase 1 du projet PRODUIR a été inaugurée ce vendredi 11 novembre.

C'est cette caravane d'inauguration qui a clôt la " Semaine du Foncier et de l'Aménagement du territoire ", qui s'est déroulée du 7 au 10 novembre au parvis de l'Hôtel de ville Analakely. Holder Ramaholimasy, le ministre de l'Amén-agement du territoire et des Services Fonciers (MATSF), a inauguré et visité Andranonahoatra, l'une des communes bénéficiaires des travaux urbains de PRODUIR (Projet de Dévelop-pement Urbain Intégré et de Résilience du Grand Antananarivo).

La commune rurale d'Andranonahoatra a bénéficié de la réfection de ruelles en pavé ainsi que d'autres infrastructures comme des bassins lavoirs, des passerelles, des bornes fontaines... "Ces infrastructures sont importantes pour le bien-être de la communauté. Le déplacement et la mobilité de la population seront facilités", s'est réjoui Haja Rasamison, le maire de la Commune Rurale d'Andra-nonahoatra. Cette dernière bénéficiera également d'autres chantiers dans la phase 2. "Nous remercions la Banque Mondiale pour avoir appuyé la réalisation de ces travaux dans le cadre du projet PRODUIR.

Nous exhortons les riverains à respecter ces biens communs dont l'utilité première sera d'améliorer l'environnement et les conditions de vie des populations dans les quartiers précaires", a exhorté le ministre de l'Aména-gement du territoire et des Services Fonciers.

La cérémonie à Andrano-nahoatra a été la seconde étape de la caravane d'inaugurations de première vague, le vendredi 11 novembre dernier. Les inaugurations qui ont été effectuées symboliquement à Ankadimba-hoaka, à Andranonahoatra et à Talatamaty concernent davantage les infrastructures urbaines mises en place par PRODUIR, PIAA et Lalankely III. Elles sont au bénéfice des populations de la capitale de Madagascar et des communes environnantes qui doivent faire face à d'immenses défis en termes d'aménagement territorial et de croissance démographique.