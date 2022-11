Madagascar: Farafangana. - Des litchis jetés dans l'eau

La commune urbaine de Farafangana juge que les litchis vendus sur les étals de la ville ne sont pas encore consommables. Les fruits rouges de Farafangana, bien qu'ils soient charnus et suffisamment " mûrs " à vue d'œil, ne peuvent être consommés car n'ont pas obtenu une quantité de pluie suffisante. Il y a des textes qui en interdisent la consommation car ces fruits peuvent altérer la santé.

C'est l'explication apportée par la commune urbaine de Farafangana pour avoir ramassé et jeté une quantité importante de litchis dans l'eau le week-end dernier. Le litchi apprécie un sol bien drainé et une exposition humide pour mûrir. Les avis ont divergé. Il y a ceux qui n'apprécient pas le fait de les avoir jetés. " Ils peuvent être transformés en confiture par exemple. C'est du gaspillage" réagit un habitant de la ville. " Des producteurs et des commerçants entrent en perte avec ce gaspillage " ajoute-t-il.

D'autres observateurs pensent que c'est une bonne initiative que d'appliquer la loi en matière de commerce et de consommation. Toutefois, ils demandent à ce que les lois s'appliquent à tout le monde et à d'autres secteurs. " Le transport fluvial et terrestre, les normes de sécurité maritime et fluvial, les intérêts des producteurs, la propreté de la ville sont autant de cas qui ne suivent pas toujours les lois " s'expriment-ils.