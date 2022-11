Ethiopie: Des fournitures médicales vitales arrivent au Tigré

communiqué de presse

Addis-Abeba (CICR) - Remplis de fournitures médicales vitales, deux camions sont arrivés à Mekele mardi. Il s'agit de la première livraison d'aide depuis la reprise des combats en août dernier et la signature des accords de Prétoria et de Nairobi. Les médicaments acheminés par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) sont destinés aux patients nécessitant les soins les plus urgents dans les établissements de santé.

" C'est un énorme soulagement pour nous d'avoir pu assurer le transport et la livraison de ces marchandises ", déclare Nicolas Von Arx, le chef de la délégation du CICR en Éthiopie. " Le système de santé de la région est soumis à une pression extrême et, de fait, ces livraisons constituent une ligne de vie pour les personnes ayant besoin de soins médicaux. Nous saluons les efforts déployés par les parties pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire, car la population a enduré d'énormes souffrances pendant ces deux ans de conflit ".

Les quarante tonnes d'articles médicaux essentiels, de médicaments d'urgence et de matériel chirurgical qui étaient à bord de ces camions aideront à couvrir les besoins immédiats de milliers de personnes dans la région.

Au Tigré, un certain nombre d'établissements de santé ont cessé de fonctionner, et ceux qui sont encore ouverts manquent de médicaments de base, d'équipements et d'autres fournitures essentielles. Avec le soutien continu des parties, le CICR espère qu'il pourra poursuivre ces livraisons de façon régulière et intensifier notablement sa réponse humanitaire.

Depuis la reprise des hostilités dans le nord de l'Éthiopie en août, le CICR et la Croix-Rouge éthiopienne fournissent une aide d'urgence dans les régions les plus touchées du Tigré, de l'Amhara et de l'Afar. Cette aide comprend la livraison de nourriture, d'articles ménagers de première nécessité et de fournitures médicales - kits pour soins aux blessés de guerre, médicaments, équipements médicaux et matériel de premiers secours pour les services d'ambulances - ainsi que l'amélioration de l'accès à l'eau et à des installations sanitaires.