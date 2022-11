Tunisie: Taoufik Ilaoui - Une nouvelle autorité dans le cercle des historiens modernes

Il offre l'exemple abouti d'une ingénierie historique dans le décryptage de l'écriture hiéroglyphique dont il explorera tous les secrets.

Taoufil Ilaoui, cet historien professionnel qui a su conjuguer le talent du chercheur attentif au détail avec l'art de l'écriture, nous replonge, grâce à ses livres, dans l'époque des pharaons. À cet égard, il offre l'exemple abouti d'une ingénierie historique dans le décryptage de l'écriture hiéroglyphique dont il explorera tous les secrets. Fait singulier, il apporte à la Hollande des précisions sur les civilisations anciennes. Peut-on imaginer le temps, la patience et la persévérance nécessaires à la genèse d'un essai sur l'égyptologie ? Pourtant, son livre, intitulé "La langue des Pharaons", présenté le 6 juin 2014 dans la ville de Leiden aux Pays-Bas, offre une belle démonstration de la pertinence de la méthodologie employée pour apporter la lumière sur plusieurs moments de cette civilisation ancienne et ses connexions avec les autres cultures.

Taoufik Ilaoui est désormais une autorité reconnue dans le cercle des historiens modernes qui s'illustre par sa forte personnalité de chercheur et sa volonté de conquérir une existence à part entière entre érudition et histoire pour présenter une réalité "entrecroisée" entre la civilisation pharaonique et le reste des civilisations.

Comment s'est-il passionné pour la langue des pharaons ? Il avoue qu'après un long parcours d'apprentissage du néerlandais jusqu'à l'obtention du Bac, il a choisi de poursuivre des études en histoire. Ses professeurs seront épatés par sa vaste capacité d'assimilation. Féru d'histoire, il optera pour l'égyptologie. Pour y parvenir, il a dû apprendre les rudiments du grec et du latin pour pouvoir s'aventurer par la suite dans le décryptage de l'écriture hiéroglyphique.

Ses multiples voyages en Egypte, avec ses maîtres, ainsi que ses recherches dans les sites et monuments pharaoniques, notamment avec le célèbre Dr Mohamed Makkakaoui, lui seront fort instructifs. D'ailleurs, c'est celui-ci, disciple du célèbre Dr Zahi Hwas, qui l'encouragera à publier une traduction en néerlandais et aussi en arabe. Entre le scientifique et le didactique, il saura trouver sa voie et donner à son livre son attractivité. Tout en continuant à enseigner, l'auteur poursuit ses recherches en vue de faire avancer, en compagnie des quelque cinq cents spécialistes dans le monde de l'écriture hiéroglyphique, la découverte de cette langue jamais morte.

Son dernier livre intitulé "Hospital for The Soul" nous fait plonger dans l'univers d'illustres figures égyptiennes, grecques et romaines : Ptahhotep, Socrate, Aristote, Seneca Marcus Aurelius et autres, avec des citations philosophiques qui nous guident à travers leurs pensées et leurs parcours.