Tunisie: L'exposition "Bloom" de Becem Ben Othman à la galerie "Musk and Amber" - Eclosion artistique

A la galerie "Musk and Amber" et à travers une série d'œuvres subtilement titrée "Bloom", l'artiste Becem Ben Othman a offert un aperçu global, mais immersif, d'un travail ficelé élaboré sur 10 ans.

L'exposition solo englobe de nouvelles œuvres de collage. Certaines sont picturales et d'autres sculpturales. "Bloom" oscille entre œuvres nouvelles et d'autres, plus anciennes, mais qui continuent à auréoler ce travail artistique. L'univers décalé, hybride et onirique de l'artiste enveloppe les visiteurs, connaisseurs et curieux, pour la plupart, venus spécialement le découvrir récemment dans ce lieu.

"Bloom",--terme en anglais--fait écho à une éclosion / floraison, qui surgit suite à un travail / un combat mené avec persévérance par une personne lambda. Son œuvre picturale "Vedette" est visible dans cette exposition : imposante, elle n'échappe pas à l'œil du visiteur.

Elle donne de la visibilité à deux corps qui fusionnent, qui luttent pour ne pas se laisser happer par le tourbillon de la vie. Au creux d'une main, une "fleur", qui fait référence à l'accomplissement.

Becem Ben Othman associe ce tableau à "une course pour une éclosion métaphysique", cite-t-il, ou à une bouffée d'oxygène.

Une manière pour lui de dire qu'il faut s'accrocher malgré les aléas de la vie. Ce tableau central se réfère à des graines qui germent. L'aboutissement d'un parcours du combattant, un hymne à l'espoir adressé à toutes et tous. "Ne pas plier aux épreuves", c'est s'armer de ce même état d'esprit qu'il faut entretenir. Le travail de Ben Othman est truffé de symbolisme. La nature et le corps y sont frontalement visibles, parfois, légèrement dissimulés, ou présentés autrement. "J'intègre les couleurs, en gardant un style linéaire et en évitant l'encombrement. Je privilégie le minimalisme", déclare l'artiste à propos de son travail. Son œuvre est imprégnée de surréalisme moderne et accentue les volumes et les couleurs.

" Bloom " est une exposition complète, riche de plusieurs supports. Elle contient 35 œuvres : des tableaux de peinture, de collage, et des installations en passant par une projection vidéo de court-métrage. Becem Ben Othman est artiste plasticien, designer graphique et audiovisuel. Sa première expo personnelle remonte à 2012.