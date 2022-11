Tunisie: Portrait de la liste retenue - L'effet expérience

Tout sur les 26 internationaux appelés pour défendre les couleurs tunisiennes en ce Mondial qatari. Leurs statistiques reflètent un point saillant : c'est une ossature qui connaît bien les rouages de l'équipe de Tunisie.

Gardiens de buts (4)

Aymen DAHMEN

Age : 25 ans, club : CSS, nbre

de sélections : 3

Palmarès : 3 coupes de Tunisie (2019, 2021 et 2022) et 1 Kirin Cup en 2022

Béchir BEN SAID

Age : 24 ans, club : USM, nbre de sélections : 3

Palmarès : 1 coupe et 1 supercoupe de Tunisie en 2020

Aymen MATHLOUTHI

Age : 38 ans, club : ESS, nbre

de sélections : 73

Palmarès : 1 coupe d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe en 2003, 1 Champions League d'Afrique en 2007, 1 supercoupe d'Afrique en 2008. 2 coupes de la CAF en 2006 et 2015, 2 championnats de Tunisie en 2007 et 2016, 3 coupes de Tunisie (2012, 2014 et 2015) et 1 Chan en 2011

Moez HASSEN

Age : 27 ans, club : CA, nbre

de sélections : 20

Palmarès : néant

Défenseurs (9)

Bilel IFA

Age : 25 ans, club : Koweït SC (Koweït)

Poste : défenseur central

Nbre de sélections : 38, nbre de buts : 0

Palmarès : 2 championnats de Tunisie en 2008 et 2015, 2 coupes de Tunisie 2017 et 2018 et 1 Kirin Cup en 2022

Ali ABDI

Age : 28 ans, club : Caen (France)

Poste : latéral gauche

Nbre de sélections : 9, nbre de buts : 1

Palmarès : 2 coupes de Tunisie (2017, 2018) et 1 Kirin Cup en 2022

Montassar TALBI

Age : 24 ans, club : Lorient (France)

Poste : défenseur central

Nbre de sélections : 22, nbre de buts : 1

Palmarès : 2 championnats de Tunisie (2017. 2018), 1 championnat arabe des clubs en 2017 et 1 Kirin Cup en 2022

Yassine MERIAH

Age : 29 ans, club : EST

Poste : défenseur central

Nbre de sélections : 60, nbre de buts : 3

Palmarès : 1 championnat des EAU en 2022

Dylan BRONN

Age : 27 ans, club : US Salernitana (Italie)

Poste : défenseur central

Nbre de sélections : 36, nbre de buts : 2

Palmarès : néant

Nader GHANDRI

Age : 27 ans, club : CA

Poste : défenseur central, milieu défensif

Nbre de sélections : 7, nbre de buts : 0

Palmarès : 1 championnat de Tunisie en 2015, coupe de Tunisie en 2017

Ali MAALOUL

Age : 32 ans, club : Al Ahly (Egypte)

Poste : arrière-gauche

Nbre de sélections : 82, nbre de buts : 2

Palmarès : 2 Ligues des champions de la CAF en 2020 et 2021, 2 super coupes d'Afrique, 1 coupe de la CAF en 2013, 1 championnat de Tunisie en 2013, 4 championnats d'Egypte en 2017, 2018, 2019 et 2020, 2 coupes d'Egypte en 2017 et 2020 et 1 Kirin Cup en 2022

Mohamed DRÄGER

Age : 26 ans, club : Lucerne (Suisse)

Poste : arriére-droit

Nbre de sélections : 33, nbre de buts : 3

Palmarès : 1 championnat de Grèce en 2021 et 1 Kirin Cup en 2022

Wajdi KECHRIDA

Age : 27 ans, club : Atromitos Athinon (Grèce)

Poste : arriére-droit

Nbre de sélections : 18, nbre de buts : 0

Palmarès : 1 coupe arabe des clubs champions en 2019

Milieux de terrain (8)

Aissa LAIDOUNI

Age : 25 ans, club : Ferencvaros (Hongrie)

Poste : milieu central

Nbre de sélections : 24, nbre de buts : 1

Palmarès : 2 championnats de Hongrie en 2021 et 2022 et une coupe de Hongrie en 2022 et 1 Kirin Cup en 2022

Elyes SKHIRI

Age : 27 ans, club : FC Cologne (Allemagne)

Poste : milieu défensif

Nbre de sélections : 48, nbre de buts : 3

Palmarès : néant

Ghailene CHAALALI

Age : 28 ans, club : EST

Poste : milieu relayeur ou offensif

Nbre de sélections : 26, nbre de buts : 1

Palmarès : 2 Ligues des champions de la CAF en 2018 et 2019, 5 championnats de Tunisie en 2017, 2018, 2019, 2021 et 2022, 1 coupe de Tunisie en 2016, 2 supercoupes de Tunisie en 2019 et 2021, 1 championnat arabe des clubs en 2017

Ferjani SASSI

Age : 30 ans, club : Al Duhail SC (Qatar)

Poste : milieu central

Nbre de sélections : 77, nbre de buts : 6

Palmarès : 2 championnats de Tunisie en 2013 et 2017, 1 coupe de Tunisie en 2016, 2 coupes de la CAF en 2013 et 2019, 1 championnat arabe des clubs en 2017, 1 coupe d'Egypte en 2019, 1 supercoupe de la CAF en 2020, 1 supercoupe d'Egypte en 2020, 1 coupe du Qatar en 2022 et 1 Kirin Cup en 2022

Mohamed Ali BEN ROMDHANE

Age : 23 ans, club : EST

Poste : milieu axial

Nbre de sélections : 22, nbre de buts : 1

Palmarès : 2 Ligues des champions de la CAF en 2018 et 2019, 5 championnats de Tunisie en 2018, 2019, 2020 et 2021 et 2022, 1 supercoupe de Tunisie en 2022 et 1 Kirin Cup en 2022

Hannibal MEJBRI

Age : 19 ans, club : Birmingham City

(Angleterre)

Poste : milieu offensif

Nbre de sélections : 18, nbre de buts : 0

Palmarès : 1 Kirin Cup en 2022

Anis BEN SLIMANE

Age : 21 ans, club : Brondby (Danemark)

Poste : avant-centre

Nbre de sélections : 24, nbre de buts : 4

Palmarès : 1 championnat de Danemark en 2021

Youssef MSAKNI

Age : 32 ans, club : Al Arabi SC (Qatar)

Poste : ailier gauche, milieu offensif

Nbre de sélections : 87, nbre de buts : 17

Palmarès : 1 Ligue des champions de la CAF en 2011, 4 championnats de Tunisie en 2009, 2010, 2011 et 2012, 1 coupe de Tunisie en 2011, 1 Ligue arabe des clubs champions en 2009

Attaquants

Wahbi KHAZRI

Age : 31 ans, club : Montpellier (France)

Poste : milieu offensif, attaquant

Nbre de sélections : 71, nbre de buts : 24

Palmarès : néant

Taha Yassine KHENISSI

Age : 30 ans, club : Koweït SC (Koweït)

Poste : avant-centre

Nbre de sélections : 47, nbre de buts : 9

Palmarès : 2 Ligues des champions de la CAF en 2018 et 2019, 6 championnats de Tunisie en 2010, 2011, 2017, 2018, 2019 et 2020, 1 coupe de Tunisie en 2016, 1 Ligue arabe des clubs champions en 2017 et 1 Kirin Cup en 2022

Seifeddine JAZIRI

Age : 26 ans, club : Zamalek SC (Egypte)

Poste : avant-centre

Nbre de sélections : 29, nbre de buts : 10

Palmarès : 1 championnat de Tunisie en 2015, 2 championnats d'Egypte en 2021, 2022, 1 coupe d'Egypte en 2022 et 1 Kirin Cup en 2022

Issam JEBALI

Age : 30 ans, club : Odense (Danemark) et 1 Kirin Cup en 2022

Poste : avant-centre

Nbre de sélections : 9, nbre de buts : 2

Palmarès : 2 coupes de Tunisie en 2012 et 2014, 1 championnat de Norvège en 2018 et 1 Kirin Cup en 2022

Naïm SLITI

Age : 30 ans, club : Ettifaq SC (Arabie Saoudite)

Poste : ailier gauche

Nbre de sélections : 68, nbre de buts : 13

, Palmarès : 1 Kirin Cup en 2022