Tunisie: Équipe de Tunisie | Jalel Kadri annonce sa liste de 26 joueurs - Ces choix qu'il faudra bien assumer !

Partir avec quatre gardiens, dont un qui n'a pratiquement pas joué ces deux dernières saisons, et se passer des services de Bguir, Haddadi et Khaoui : le sélectionneur national a "validé" des choix, ô combien contestables...

Il suffit de jeter un coup d'œil sur la liste de 26 joueurs convoqués par Jalel Kadri, en prévision du Mondial qatari, pour s'apercevoir qu'ils sont plutôt des choix " équilibristes " que proprement sportifs, sinon comment expliquer que le sélectionneur se passe des services de Seifeddine Khaoui, un des cadres de la sélection depuis des années déjà, outre le fait qu'il a effectué un bon début de saison avec son club, Clermont Foot 63 ?

Un autre milieu offensif n'a pas été retenu par le sélectionneur national. Il s'agit de Saâd Bguir, connu pourtant pour son opportunisme, son audace et sa capacité à peser sur les défenses adverses.

Pour les beaux yeux de Mathlouthi !

La convocation pour une équipe nationale se fait en principe pour les plus méritants. Et qui dit méritant, dit forcément compétitif et pas seulement. Il faut être régulier aussi. Ce n'est pas le cas de Aymen Mathlouthi, dont la convocation au Mondial qatari suscite une grosse interrogation. Le portier étoilé, qui n'est même pas le premier gardien de son club, n'a pratiquement pas joué les deux dernières saisons et a même annoncé vouloir prendre sa retraite à la fin de la saison écoulée avant que le président de l'ESS, Othman Jenayah, ne le dissuade dans la perspective de jouer un rôle d'encadrement pour ses jeunes équipiers. Or, en sélection, on n'a nullement besoin de son rôle d'encadreur. Mais pour les beaux yeux de Aymen Mathltouthi, Jalel Kadri n'a pas hésité à " valider " la convocation de quatre gardiens de but. Outre Mathlouthi, Moez Hassen, Béchir Ben Saïd et Aymen Dahmen figurent également dans liste des gardiens de but retenus par le sélectionneur national.

Pour les beaux yeux de Mathlouthi, il fallait libérer des places. Outre Khaoui et Bguir, le sélectionneur national s'est fait priver des services d'un arrière gauche, en l'occurrence Oussama Haddadi, qui joue aussi comme axial, outre qu'il fait des montées régulières. Un joueur lésé de l'avis de tous.

Les choix de Jalel Kadri sont plutôt diplomatiques. Une tendance qui s'explique par l'information qui a fuité dimanche, concernant la non-convocation de Bilel Ifa avant qu'on se rétracte pour annoncer l'arrivée du joueur à Doha.

Bref, la liste des 26 joueurs tunisiens convoqués pour la Coupe du monde au Qatar est plus que contestable. Il y a des joueurs-cadres qui ne sont pas là, outre les binationaux convoqués ces derniers mois, à l'instar de Rekik, et qui ne sont pas là non plus.

Cela dit, Jalel Kadri doit assumer ses choix qui ne sont pas tous convaincants, d'autant que cette fois-ci, on n'a pas eu droit à un départ de la délégation tunisienne après l'arrêt définitif de la liste. Il n'y a pas eu non plus une conférence de presse pour que le sélectionneur justifie ses choix.

Ce n'est pas de la sorte qu'on traite des joueurs-cadres d'une sélection nationale. Ce n'est pas de cette manière non plus qu'on gère le départ d'une équipe nationale pour la Coupe du monde.