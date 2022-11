Mozambique: Le président Nyusi entame une visite de travail en Finlande

Maputo — Le chef de l'Etat mozambicain, Filipe Nyusi, entame ce mardi une visite de travail de quatre jours en Finlande, avec à l'ordre du jour la lutte contre le terrorisme et le changement climatique, selon la présidence mozambicaine.

La visite de Filipe Nyusi est à l'invitation du chef de l'Etat finlandais, Sauli Niinisto, avec qui le président mozambicain a prévu une réunion à Helsinki pour discuter du scénario politique et économique des deux pays et du monde, en mettant l'accent sur les crises énergétique et économique .

"Le président Nyusi et son homologue finlandais aborderont également la mise en œuvre du processus de démilitarisation, démobilisation et réintégration (DDR), la lutte contre le terrorisme et l'assistance humanitaire fournie aux personnes déplacées dans la province de Cabo Delgado, ainsi que le renforcement de la capacité de résilience du pays face aux conséquences du changement climatique ", indique une note de la présidence.

En Finlande, Nyusi visitera des projets économiques et participera également à un séminaire d'affaires, un événement qui vise à "explorer les opportunités commerciales et attirer les investissements".

Depuis 2003, la Finlande, qui figurait également parmi les donateurs traditionnels du budget de l'État (OE) du Mozambique, contribue chaque année avec neuf millions d'euros au fonds commun du gouvernement et des donateurs qui soutient le développement de l'éducation au Mozambique, selon les données officielles.de l'ambassade de Finlande à Maputo.