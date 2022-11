Madagascar: COP-27 - Une double plaidoirie malgache pour l'accès au Fonds Vert

Relayant les propos du président de la République Andry Rajoelina à la COP 27 qui s'est tenue en Égypte, le président du Sénat, Herimanana Razafimahefa a également mis un accent particulier sur les efforts entrepris par Madagascar dans la lutte contre les effets néfastes du changement climatique. En fait, ce fut une double plaidoirie puisque la ministre de l'Environnement et du développement durable, Marie-Orléa Vina y a également apporté son soutien.

Un plaidoyer de grande envergure mené ensemble et en synergie. Intervenant l'un après l'autre à la réunion de concertation pour exprimer les problèmes rencontrés par Madagascar dans ses multiples démarches contre le changement climatique, particulièrement l'accès aux Fonds climatiques, les deux personnalités ont d'une seule voix font un appel au besoin urgent pour Madagascar d'accéder aux Fonds climatiques face aux impacts sévères du changement climatique sur le pays qui abrite une faune, une flore et une biodiversité uniques au monde, et qui selon le président du Sénat n'appartiennent pas seulement à Madagascar mais constituent une richesse de la planète toute entière. Résultat de la concertation : la Francophonie accompagnera davantage les pays francophones dont Madagascar à accélérer le processus d'accès aux Fonds.

Le Sénat de Madagascar et le ministère de l'Environnement et du développement durable travailleront en étroite collaboration avec la Francophonie qui procèdera aux mobilisations de ressources auprès de plusieurs partenaires en faveur de Madagascar en tant que pays francophone engagé dans la lutte contre le changement climatique. Le plaidoyer de la délégation malgache s'est poursuivi avec la rencontre avec le président de la COP-26 et la rencontre avec la directrice de l'Institut de la Francophonie pour le Développement Durable (IFDD). Le président de la COP-26, qui est également un parlementaire britannique a ainsi annoncé que le Royaume-Uni a décidé de doubler ses fonds alloués à la lutte contre le changement climatique et que Madagascar sera éligible pour ce fonds.