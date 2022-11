Madagascar: Le pionnier et promoteur Roger Henri s'en est allé

Le sport malgache est en deuil. Le monde de l'athlétisme malgache vient de perdre un Grand Homme promoteur de la discipline, Roger Henri. Cet ancien président de l'instance nationale pendant quatorze ans a succombé à un cancer hier matin. Il était le président Comité national du coordination de 1986 à 1990.

Il a été par la suite élu président de la fédération malgache d'athlétisme en 1992. Il occupait le poste de patron de la fédération jusqu'en 2000, l'année où il a passé le flambeau à Christian Razafimahefa, son secrétaire général. Roger Henri a été surtout connu par l'organisation des grands événements de l'époque des années 80 et 90 à savoir la " Course de renouveau ", le " Marathon de Tanà ", la " marche de l'avenue de l'Indépendance ", un événement qui s'étalait jour et nuit. L'athlétisme commença à étinceler le pays à son époque aux Jeux des Iles et aux jeux de la Francophonie. Il a déjà occupé également le poste du président du comité olympique malgache. " Henri Roger a beaucoup fait dans la promotion et le développement de l'athlétisme à Madagascar...

En compagnie de son secrétaire général, Christian Razafimahefa, ils ont su à l'époque choisir et soutenir les athlètes. Ils ont fait briller de nombreux athlètes sur la scène internationale et les records de ses athlètes comme Rabenala Toussaint, Hanitra Razafindrabe, Lalao Robine, ... pour ne citer qu'eux restent ineffaçables jusqu'à présent " relate et témoigne l'ancienne présidente de la fédération malgache d'athlétisme, Norolalao Andriamahazo. Passionné du sport et de l'athlétisme en particulier, il assistait et honorait de sa participation ou de sa présence aux événements et compétitions nationales organisés par la fédération dans les années 2010.