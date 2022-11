Afrique Centrale: Des chercheurs se mobilisent pour une gestion durable des forêts naturelles

Le Centre pour la recherche forestière internationale (CIFOR) vient de procéder à la création d’une plateforme de recherche sous régionale destinée à inspirer toute prise de décision en matière gestion durable des ressources forestières et limiter les gaz à effet de serre dans la sous-région.

Alors que les négociateurs mondiaux se trouvent actuellement à Sharm El Sheikh pour l’important sommet dur le climat, les chercheurs estiment que toute décision prise dans les négociations en ce qui concerne la mobilisation des financements pour des projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre doit se baser sur des éléments scientifiques.

Les récentes estimations de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) montrent que les forêts en Afrique centrale sont riches en biodiversité et seront de plus en plus fragilisées par les effets du changement climatique et des activités humaines.

L’étude scientifique publiée en avril 2021 montre que les changements climatiques fragilisent ces forêts existantes dans 5 pays d’Afrique centrale notamment le Bassin du Congo, menaçant ainsi leur survie.

Partage d’expérience

S’exprimant au cours d’une interview exclusive, Denis Sonja - Scientifique principal du CIFOR a indiqué que le lancement de ce tout premier centre de recherche sur les questions de foresterie a pour objectif de mettre ensemble et promouvoir le partage d’expérience de manière générale entre partenaires de la sous-région et hors du continent mais qui travaillent sur l'Afrique centrale.

L'objectif principal est de faire partager l'expérience des centres et des chercheurs qui travaillent dans la sous-région. « Nous envisageons de promouvoir le partage d’expérience en matière de réponses aux changements climatique », a fait remarquer Sonwa.

Selon lui, l'un des objectifs sur lesquels le centre va se consacrer porte notamment sur l'accès à des connaissances librement partagées en matière de gestion forestière permettant ainsi aux acteurs de tous les niveaux à prendre les meilleures décisions dans la prévention.

« Nous espérons qu’avec le réseau qui se met en place, cela va donner la visibilité aux initiatives de recherche que la sous-région a entamée pour apporter des réponses appropriées dans la lutte contre changement climatique », a souligné l’expert.

Collaboration transfrontalière

En vue de centraliser les initiatives de recherche forestière en Afrique centrale, le CIFOR mise notamment sur l’atteinte pour tout ou partie des objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre (GES) et promouvoir les bonnes pratiques de management environnemental dans la sous-région.

Selon les experts, l’objectif primordial est d’aller au-delà de ce cadre des projets au niveau national pour avoir quelque chose plus institutionnelle et plus structurée au niveau régional.

Jusqu’à ce jour CIFOR apporte dans cette dynamique son expérience et sa capacite dans la gestion des aspects transfrontaliers en matière de gestion des forêts d’Afrique centrale, mais les experts estiment que l’heure est venue pour les pays de la sous-région de travailler ensemble pour avancer dans des initiatives de lutte contre le réchauffement climatique.

Alors qu’elle n’émet que 4 % des gaz à effet de serre de la planète, l’Afrique est la région du monde la plus affectée par les effets du changement climatique.

La fixation d’un Prix au Carbone et le développement de Marchés Carbone sont au cœur des réflexions menées actuellement à Sharm El Sheikh dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord de Paris sur les Changements Climatiques.

« La création du nouveau centre va nous donner une image réelle, les causes et les conséquences de la déforestation sur le changement climatique en Afrique centrale », affirme Dr Richard Eba'a Atyi, coordinateur du CIFOR pour l’Afrique Centrale.

Les estimations de la Commission des Forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC) montrent que d’ici 2030, la sous-région a besoin de 150 millions de dollars américains pour mettre en œuvre ses mesures proposées d’adaptation.