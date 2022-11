Mozambique: Coopération - Signature des accords entre l'UE et le Mozambique

Six conventions représentant plus de 148 millions de dollars, pour des programmes de développement dans le pays, ont été signés entre l'Union européenne (UE) et le Mozambique, à Maputo, alors que s'ouvrait l'assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, réunissant des membres du Parlement européen et des pays ACP, qui représentent 79 pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.

L'UE s'est engagée à oeuvrer pour la " construction de la paix " et de la " sécurité ", même si le Parlement européen reconnaît que les objectifs sont loin d'être atteints.

" Nous savons, monsieur le président de la République, que le défi est très complexe. Nous reconnaissons tous les efforts qui ont été faits. Au Parlement européen, nous avons travaillé, sans relâche, avec les autres institutions européennes, pour faire en sorte que la participation de l'UE soit à la hauteur de ses principes et valeurs politiques et humanitaires. Des mesures très importantes ont été prises dans ce sens et je pense que d'autres mesures seront prises prochainement ", a déclaré le député européen et co-président de l'Assemblée paritaire Afrique, Caraïbes, Pacifique (ACP), Carlos Zorrinho.

Six domaines seront couverts par le financement, il s'agit, entre autres, de l'éducation, l'eau, l'assainissement et l'énergie. Depuis 2017, la région de Cabo Delgado est menacée par des groupes extrémistes et bien que des progrès ont été réalisés, l'insécurité demeure.