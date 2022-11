Soudan: Turk affirme la nécessité de travail conjoint pour promouvoir et surveiller les droits de l'homme

El Fasher — Le Haut-Commissaire des Droits de l'Homme de l'ONU, Volker Türk, a souligné la nécessité du travail conjoint entre la Commission et les institutions du gouvernement fédéral, régional, étatique et locale pour promouvoir et surveiller les droits de l'homme en concentrant sur les droits des femmes et des enfants.

C'était dans des déclarations à la presse après la réunion aujourd'hui qu'il a tenu à El Fasher avec le Gouverneur de la région de Darfour Minni Arko Minawi et le Wali de l'Etat du Nord et de l'Ouest Darfour dans le cadre du programme de sa visite actuel au Soudan.

"Il est très clair qu'il est très important d'aller en avant dans la promotion des droits de l'homme dans cette partie du Soudan, étant donné que qu'une question fondamentale qui nécessite le travail conjoint entre la Commission et les institutions de gouvernement afin d'atteindre la question de la protection.", a dit Turk.

Il a noté qu'il est conscient et comprend l'ampleur de la souffrance du peuple de Darfour, exprimant l'espoir que la situation s'améliorera pour le mieux sous la lumière des développements positifs qui ont lieu actuellement.

Turk a exprimé ses remerciements pour l'éclairage qu'il a écouté et les entretiens qui ont eu lieu entre lui et le gouverneur de la région de Darfour et le Wali du Nord et de l'Ouest Darfour, en qualifiant de constructifs ces entretiens.

Au début de son déclaration à la presse, Turk a exprimé son plaisir de visiter Al-Fasher après sa dernière visite il y a (11) ans, en qualifiant sa visite aujourd'hui après avoir assumé la position de Haut-Commissaire des droits de l'homme de moment émotionnel et d'un message de solidarité avec le peuple Soudanais.