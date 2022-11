Algérie: Rallye international d'Algérie - Lancement de la 5e édition depuis Ghardaïa

Alger — La cinquième édition du Rallye international d'Algérie "Challenge Sahari" (Auto/Moto) a été lancée mardi depuis la wilaya de Ghardaïa où débutera la première étape de la course vers El-Menia sur une distance de 280 km.

Organisée par la Fédération algérienne des sports mécaniques (FASM), en partenariat avec l'équipe de "Sahara Event", cette compétition verra la participation de deux équipages français et trois autres représentant les Pays-Bas, la Belgique et la Libye ainsi que quelque 50 pilotes algériens de différentes catégories (4x4, moto et SSV).

Le président de la FASM Amine Laibi, avait indiqué que "toutes les conditions étaient réunies" pour la réussite de la cinquième édition du Rallye international d'Algérie "Challenge Sahari" (Auto/Moto), prévue du 15 au 19 novembre.

Cette manifestation qui fait son "come-back" après quelques années d'absence suite à la pandémie de Covid-19 et autres raisons purement financières, sera assurée par des éléments de la Gendarmerie nationale, deux hélicoptères, six ambulances, un remorqueur et des camions balayeurs.

La compétition se poursuivra dans les environs désertiques d'El-Ménia, en forme de trois boucles (trois étapes de 180 km, 120 km et 135 km). Par la suite, la caravane reviendra à Ghardaïa pour la 5e et dernière étape, longue de 280 km.

Pour rappel, le dernier rallye international organisé par l'Algérie, pour les catégories auto/moto, remonte à 2018.