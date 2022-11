Afrique de l'Est: Jaber entame une tournée des pays de l'IGAD, en commençant par Djibouti

Khartoum — Le Membre du Conseil de Souveraineté Transitoire, Lieutenant-Général Ibrahim Jaber Ibrahim, s'est dirigé ce matin vers la République de Djibouti, au début d'une tournée dans un certain nombre de pays de l'IGAD, portant des messages écrits du Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Général Abdel-Fattah Al-Burhan, aux chefs d'Etat et de gouvernement de ces pays.

Jaber a été salué à l'aéroport de Khartoum par le Secrétaire Général du Conseil de Souveraineté Transitoire, Lieutenant-Général Mohamed Al-Ghali Ali Youssef, et l'Ambassadeur de Djibouti à Khartoum.

Le Membre du Conseil de Souveraineté est accompagné, durant sa tournée, par l'Ambassadeur Dafallah Al-Hajj Ali, Sous-Secrétaire du Ministère des Affaires Etrangères, et le Lieutenant-Général Issam Karrar, Secrétaire Général du Ministère de la Défense.

L'Ambassadeur Dafallah Al-Hajj Ali a déclaré à la presse que le Membre du Conseil de Souveraineté, envoyé du Président du Conseil et Président de la session actuelle de l'IGAD, est porteur, lors de sa tournée qui comprend (Djibouti, Somalie, Ethiopie, Ouganda, Kenya, Erythrée et Sud Soudan) des messages écrits aux chefs d'Etat et de gouvernement des pays de l'IGAD portant sur les relations bilatérales et les moyens de les relancer dans les divers domaines, ainsi que l'échange de visions et d'idées sur les défis rencontrant les pays de la région et du monde, à la tête desquels figurent le changement climatique, la désertification et les conflits.

Le Sous-Secrétaire du Ministère des Affaires Etrangères a ajouté que la tournée portera également sur les résultats attendus de la réunion des Ministres des Affaires Etrangères de l'IGAD, qui se tiendra le 30 Novembre courant à Khartoum.