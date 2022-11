Afrique: Le Café africain se boit à Lomé

Membre de l'OIC (Organisation Internationale du Café), le Togo accueille depuis hier Lundi, les travaux des 62ème réunions annuelles de l'OIAC (Organisation Inter Africaine de Café).

Il s'agira pour les représentants des pays membres de cette organisation africaine des producteurs de Café, durant les cinq jours qu'ls auront à passer à Lomé, de débattre autour du thème, " L'Autonomisation des Jeunes et des Femmes dans l'Industrie Africaine du Café " et de la problématique de la transformation et de la consommation locale. Aussi, à l'agenda de ces retrouvailles de Lomé, des activités dont le Forum politique de haut niveau, la conférence scientifique, l'Assemblée générale, ou encore le symposium.

Ouvrant les travaux, le ministre togolais du Commerce, Kodjo Adedze, en sa qualité de président en exercice de l'OIAC, a indiqué que " le projet de l'OIAC est de transformer le secteur caféier d'Afrique en une industrie moderne, compétitive et durable qui met l'accent sur la qualité, la quantité et la productivité, profitable à tous les acteurs et en particulier aux producteurs ".

Pour information, le Togo dont la qualité du Café est reconnue au plan international, pourrait prendre la direction de l'OIC à compter de l'année prochaine.