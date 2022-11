Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 16 Novembre 2022

Cote d’Ivoire : Politique - Le Pdci dénonce une Cei déséquilibrée

C’est Apanews qui donne l’information. Le Pdci s'insurge contre une surreprésentation du parti au pouvoir au sein de la Commission électorale indépendante (Cei) en dépit de la réforme de l'institution. Le parti, à travers une conférence de presse animée le mardi à son siège à Cocody, par son porte-parole, Bredoumy Soumaila a fait connaitre son avis sur le récent projet de lois voté à l'Assemblée nationale et qui consacre l'entrée de deux nouveaux membres à la Commission centrale de la Cei. Il a rappelé que le Pdci a exprimé son rejet du projet de loi portant modification de la Commission électorale indépendante.

Sénégal : Insécurité- « terreur » après une attaque à main armée à Diamniadio

Selon Apanews, les quotidiens sénégalais parvenus mardi à cette agence, titrent principalement sur la campagne de contrôle des nouveaux prix des produits de grande consommation, l'attaque à main armée de Diamniadio et les choix tactiques d'Aliou Cissé pour remplacer temporairement Sadio Mané, blessé, à moins d'une semaine du démarrage de la Coupe du monde de football. Sur un autre sujet, Bés Bi se fait l'écho d'une « attaque à mains armées contre des unités industrielles » de Diamniadio, la nouvelle ville.

Guinée : Enseignement supérieur- Une sale affaire éclabousse l’Université de Kankan

Une sale affaire éclabousse l’Université Julius Nyéréré de Kankan. Un scandale de viol et d’abus sexuel. Deux enseignants de cette institution d’enseignement supérieur sont sur la sellette. Le recteur a pris une décision de les suspendre en attendant la conclusion de l’enquête en cours.Au lendemain d'un rapport du conseil de discipline de la faculté des sciences économiques et de gestion de l’université Julius Nyerere de Kankan, des séries de sanctions ont été prises contre les enseignants mis en cause.(Source : africaguinee.com)

Burkina Faso : Lutte contre les produits illicites - 691,6 kg de médicaments saisis

La commercialisation et la vente des médicaments prohibés continuent de perdurer au Burkina Faso malgré les sensibilisations et répressions.Les services de la Direction générale des douanes (Dgd) du Burkina Faso, ont procédé à l’incinération de stocks de médicaments prohibés. Il s’agit de faux médicaments composés de plusieurs types, avec un poids total de 74.305 kilogrammes dont la valeur est estimée à 372 525 000 Fcfa rapportent les services de communication de la Ddg. Ces saisies ont été faites dans le cadre d’opérations menées par les services de surveillance douanière. (Source : aouaga.com)

Niger : Diplomatie- Le Premier ministre s’entretient avec l’Ambassadeur d’Algérie

Le Premier Ministre nigérien Ouhoumoudou Mahamadou s’est entretenu, le mardi 15 Novembre 2022 à son cabinet, avec l’ambassadeur de la République populaire d’Algérie, M. Belchedda Mehdi.( Source : aniamey.com)

Mali : Affaire juge islamiste- ça continue de faire des vagues

Houka Houka Ag Alhousseini a reçu un certificat de reconnaissance du gouverneur de Tombouctou pour service rendu en faveur de la paix et du vivre ensemble dans cette région.Le 9 novembre dernier, une trentaine d'autorités religieuses et coutumières de même que des chefs de village et de quartiers de Tombouctou ont reçu une « attestation de reconnaissance » décernée par Bakoun Kanté, gouverneur de cette région du Mali pour « service rendu en faveur du retour de la paix et du vivre ensemble dans la région de Tombouctou ». Mais cette décision de l'Etat malien fait polémique. (Source : Dw)

Tchad : Intervention humanitaire- Le gouvernement et l’Usaid en discutent

Le Tchad entend renforcer les relations de coopération avec l’Agence des Etats Unis pour le Développement International (Usaid). C’est dans ce sens que le ministre de la Prospective Economique et des Partenariats Internationaux, Moussa Batraki a accordé une audience au directeur régional de l’Agence des Etats Unis pour le Développement International (Usaid), Peter Trenchard. La directrice adjointe USAID Bureau régional du Sahel, Christine Chapell a également pris part aux échanges. (Source : journal du tchad)

Centrafrique : Cour constitutionnelle- Une autre juge prête serment

Mardi 15 novembre 2022. Le Président de la République, Son Excellence Pr Faustin Archange TOUADERA a présidé l’audience solennelle de la cour constitutionnelle aux fins de prestation de serment de Madame Inès Valérie OUABY-BEKAI, Magistrat de 2e grade 5e échelon en qualité de juge constitutionnel. L’audience solennelle de la Cour Constitutionnelle aux fins de prestation de serment de Madame Inès Valérie OUABY-BEKAI, Magistrat de 2e grade 5e échelon en qualité de juge constitutionnel. (Source : abangui.com)

Rdc : Invasion-Kibumba résiste au M23

Les combats se poursuivent à Kibumba, les rebelles du M23 contrôlent quelques villages de ce groupement mais leur progression vers Goma paraît difficile. Les forces armées congolaises ont effectué la relève de certaines troupes sur la ligne de front et ce mouvement a semé la panique chez les populations de Kibati qui ont abandonné le village, à l'instar d'Ombeni Timbiri qui se retrouve déjà à Goma avec sa valise sur la tête.Les habitants de Goma ont peur des combats qui se rapprochent mais certains estiment que cette peur n'est pas justifiée.( Source : Dw)

Gabon : Violence en milieu scolaire - 5 ans d’exclusion aux élèves agressifs

Le ministre de l’éducation camélia Ntoutoume vient de mettre en garde les élèves qui, pratiquent les actes de violence dans les établissements scolaire au Gabon. 5 ans d’exclusion et interdiction de participer aux examens ou concours officiels au Gabon, est le nouveau verdit qui a été donné par le ministre de l’éducation suite aux actes de violences qui s’observent de plus en plus dans les établissements scolaires. L’annonce a été faite par le secrétaire générale du ministère de l’éducation sur le plateau du Jt Gabon 1ère. (Source : journal du Gabon)