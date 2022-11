Tunisie: Repli de la production industrielle de 1,2%, au 3e trimestre 2022 (INS)

Tunis — La production industrielle a baissé de 1,2% au cours du 3e trimestre de l'année 2022, par rapport au trimestre précédent, selon les résultats de l'indice de la production industrielle publiés mardi, par l'Institut national de la statistique (INS).

Cette régression est dûe à la baisse enregistrée dans l'industrie extractive de 4,8% et de l'industrie manufacturière de 0,5%. En effet, la production est en baisse dans les secteurs de l'énergie (-3%), des industries agricoles et alimentaires (-4,6%), des mines (-15,9%) et du raffinage du pétrole (- 7,5%).

En variation mensuelle, hausse de 2,3% de la production industrielle

En variation mensuelle, la production industrielle a enregistré une augmentation de 2,3%, au mois de septembre 2022, contre une baisse de 1,9% durant le mois précédent, grâce essentiellement, à la hausse de la production des secteurs de l'énergie de 5,3%, du textile, de l'habillement et cuirs (+4.6%), de l'industrie chimique (+2%) et des industries mécaniques et électriques (+2,6%).

Par ailleurs, des baisses sont enregistrées dans les secteurs des matériaux de construction céramique et verre (-1,7%) et des produits pétroliers raffinés (-1,7%).

La production des secteurs des industries agricoles et alimentaires et celles manufacturières diverses demeure quasi-stable avec des évolutions respectives de 0,3% et 0,8%.