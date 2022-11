Algérie: Ghardaïa - Nécessité d'accompagner les véritables investisseurs et promouvoir leurs produits

Ghardaia — La nécessité d'accompagner les véritables investisseurs et de promouvoir leurs produits afin de leur permettre de jouer pleinement leur rôle dans le tissu économique local et national , a été soulignée mardi à Ghardaïa par le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar.

"Les pouvoirs publics accordent une grande priorité au lancement de projets industriels qui renforcent le tissu industriel national, créateur de richesses et d'emplois pour les jeunes", a soutenu le ministre de l'industrie lors d'une visite de travail dans la région.

"L'offre du foncier pour l'émergence d'une véritable industrie ambitionne de répondre aux défis des investisseurs à travers le soutien aux porteurs de projets et aux véritables entrepreneurs qui désirent créer des unités de production créatrices d'emplois et de richesses", a-t-il précisé, ajoutant que le travail d'assainissement du foncier industriel octroyé les dernières années a "permis de restituer quelques 2.300 hectares à l'échelle nationale".

En visitant la zone industrielle de Bounoura (Ghardaïa) créée en 1969 , le ministre a affirmé que la wilaya de "Ghardaïa constitue une référence en matière d'investissement industriel avec ses 4.500 unités de production , des potentialités économiques et un vivier d'atouts et d'opportunités pour la création de nouvelles unités de production de richesses".

Lors d'une rencontre avec des responsables et travailleurs de l'unité ALFAPIPE, spécialisée dans la fabrication des tubes en acier, le ministre a appelé à "préserver et renforcer notre tissu industriel existant et à poursuivre les efforts visant le développement de projets industriels en accordant une priorité à l'intégration, à la sous-traitance et à l'émergence de nouvelles filières industrielles ainsi que la promotion et la protection du produit national contre l'importation anarchique".

Dans un point de presse, le ministre de l'Industrie a relevé que cette visite sur le terrain lui a permis de prendre connaissance des contraintes qui entravent le développement de l'économie locale notamment pour la création de nouvelles entreprises.

Il a exhorté les responsables des zones industrielles à prendre en charge les doléances des industriels et plus particulièrement les nouveaux investisseurs afin de transformer l'opération de création d'entreprises en une réalité et de favoriser la création de nouveaux emplois durables.

Accompagné du wali de Ghardaïa, Abdallah Abinouar, M. Zeghdar a visité quelques unités de production d'équipements énergétiques (Energical) et l'unité de production de pots d'échappement et radiateurs pour différents véhicules (SONERAC) avant d'achever sa visite de travail par l'inspection des travaux d'aménagement de la nouvelle zone industrielle de Oued N'Chou (à une vingtaine de kilomètres au nord de Ghardaïa) d'une superficie de cent hectares en cours d'achèvement.