Algérie: Ghardaïa - Le rassemblement des rangs en tant que référent spirituel thème du colloque de la zaouïa Chikhia

Ghardaia — La portée et les vertus du rassemblement des rangs en tant que référent spirituel et religieux seront les thèmes dominants des travaux de la 6ème édition du colloque international de la Tariqa Chikhia en présence de ses disciples d'Algérie, d'Afrique et d'Europe, prévu les 16 et 17 novembre courant dans la wilaya de Ghardaïa, a-t-on appris mardi des organisateurs.

Le président de la fondation "Sidi Cheikh", Hamza Al-Sid Cheikh a souligné dans une déclaration à l'APS que cette "édition qui porte le nom +Sidi Slimane Ben Abi-Samaha El-Boubekri+ sera dédiée à l'enrichissement du thème de l'unification en tant que référent religieux et spirituel tendant à préserver l'identité nationale comme socle identitaire et spirituelle de la nation pour renforcer la cohésion de la société".

"Ce colloque auquel l'Etat de la Palestine sera l'invité d'honneur, constitue une contribution à l'initiative du rassemblement prônée par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour consolider et resserrer les rangs des Algériens et renforcer les valeurs de tolérance, prémunir la société et les musulmans en général des différents facteurs de division", a indiqué M. Al Sid Cheikh.

Le programme de cette rencontre qu'abritera l'université de Ghardaïa prévoit des communications et exposés devant braquer la lumière sur cette noble initiative du Président, ainsi que sur les enseignements à tirer des œuvres des Chouyoukh et figures de la Tariqa Chikhia, sans omettre de mettre en relief leurs contributions à la lutte contre l'illettrisme et l'ignorance et la défense de la patrie à travers leur contribution à la guerre de libération nationale, a fait savoir le même responsable.

Ce colloque qui sera rehaussé par la présence de l'Académie mondiale des Oulémas Soufis, des érudits et Chouyoukh et adeptes de la Tariqa Chikhia de plusieurs pays, donnera lieu également à l'organisation d'une exposition des manuscrits, l'animation des chants religieux "Inchad", la lecture intégrale du Saint Coran (Selka), ainsi que des activités commémoratives annuelles de la mort du cheikh Sidi Ahmed Ben-Bahous au siège de la zaouïa, et une cérémonie de remise des prix aux récitants du Saint Coran, selon les organisateurs.