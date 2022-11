Algérie: Signature d'un contrat pour la fourniture de gaz naturel à la Slovénie, "premier jalon" de la coopération bilatérale

Alger — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a souligné que la signature, mardi à Alger, d'un contrat d'approvisionnement du marché slovène en gaz naturel entre les compagnies Sonatrach et Geoplin constitue "le premier jalon" de la coopération entre les deux pays dans les secteurs de l'énergie et des mines, précisant que la coopération bilatérale sera élargie dans plusieurs domaines à la faveur d'un programme d'action ministériel conjoint.

Dans une allocution prononcée au terme de la signature d'un contrat de trois ans portant fourniture de gaz naturel à la Slovénie, M. Arkab a précisé que cet accord constitue "le premier jalon de la coopération avec la République de Slovénie", précisant qu'un programme d'action sera élaboré entre le ministère de l'Energie et des Mines et le ministère slovène des Infrastructures, et ce dans le cadre de la coopération dans divers domaines, dont l'exploration et la prospection des hydrocarbures, les mines, l'électricité et les énergies renouvelables.

A cet égard, M. Arkab a rappelé que les deux parties "aspirent à conclure d'autres contrats pour développer cette relation historique entre les deux pays et consolider leurs relations économiques dans plusieurs domaines".

Pour sa part, le ministre slovène des Infrastructures, Bojan Kumer a souligné que le contrat signé entre Sonatrach et Geoplin revêt une grande importance pour les deux pays, car contribuant à la réalisation de la sécurité énergétique de la Slovénie.

Le ministre slovène a fait savoir que les deux parties ont discuté des voies de renforcement de la coopération, de la signature d'un mémorandum d'entente entre les deux pays, et du développement des échanges économiques dans d'autres domaines.