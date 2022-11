Algérie: La promotion de la place de la société civile procède d'une vision d'une Algérie nouvelle et prospère

Alger — Le président de l'Observatoire national de la société civile (ONSC), Abderrahmane Hamzaoui, a affirmé mardi à Alger, que la dynamisation du rôle de la société civile et la promotion de sa place procèdent d'une vision judicieuse et prospective d'une Algérie nouvelle, prospère et moderne.

Dans son allocution d'ouverture des assises nationales de la société civile sous le thème "La société civile, socle de l'édification de l'Algérie nouvelle", M. Hamzaoui a indiqué que "l'autonomisation de la société civile, la dynamisation de son rôle et la promotion de sa place procèdent d'une vision judicieuse et prospective d'une Algérie nouvelle, prospère et moderne, à la faveur d'une bonne gouvernance, d'une véritable démocratie et d'un développement durable qui place le citoyen au cœur de ses préoccupations, étant un partenaire dans la prise de décision et la mise en place des politiques publiques qui le concernent et le ciblent".

Pour M. Hamzaoui, "l'Algérie nouvelle qui a parachevé l'édification de ses institutions constitutionnelles, avance résolument vers le meilleur avec sa société civile qui a joui d'une nouvelle instance fondée par la Constitution de novembre 2020 pour la première fois en Algérie, à savoir l'Observatoire national de la société civile (ONSC), comme instance consultative auprès de la présidence de la République, dotée d'attributions très larges et importantes, à même d'ériger la société civile en un socle essentiel dans l'édification de l'Algérie nouvelle".

A l'occasion, M. Hamzaoui a souligné l'importance de ces assistes qui se veulent, a-t-il dit, "une opportunité précieuse de soulever les préoccupations du mouvement associatif et des composantes de la société civile et d'examiner les défis et les obstacles qui limitent leur efficacité dans l'activité et l'accomplissement de leurs rôles avec compétence".

Ces assistes constituent, ajoute l'intervenant, "une aubaine en vue de proposer les solutions, mettre en place les conceptions, tout en plaisant leur concrétisation sur le terrain au sein d'une volonté politique forte de l'Etat, en vue d'autonomiser la société civile, l'associer, promouvoir sa performance et l'ériger en un socle essentiel pour l'édification de l'Algérie nouvelle".

Le président de l'ONSC estime, en outre, que le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de ces assises témoigne de "l'intérêt qu'il accorde à la société civile et à son rôle dans la vie publique, intérêt manifeste dans son programme et ses 54 engagements qu'il a concrétisé par la suite dans la Constitution", et confirme " l'intérêt qu'accordent les hautes autorités du pays à ce jalon essentiel dans la société et sa démarche en vue de former une société civile libre et dynamique".

Dans ce contexte, M. Hamzaoui a rappelé "le grand apport à la société civile dans le soutien au processus des réformes entamées par le président de la République, en vue de faire avancer le pays vers de nouvelles perspectives qui suscitent l'espoir pour un avenir meilleur, à même de concrétiser les espoirs et les ambitions des citoyens dans l'édification d'une Algérie nouvelle".

Il a mis en exergue les différentes haltes dans lesquelles la société civile a eu " un rôle efficace", notamment les initiatives de solidarité et de sensibilisation lors de la crise sanitaire qu'avait vécue l'Algérie lors de la pandémie de Corona (Covid-19), ainsi que les projets réussis et d'innovation continue dans les différents domaine de développement.