Algérie: Belani reçoit l'ambassadeur d'Italie à Alger

Alger — Le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Amar Belani, a reçu lundi, l'ambassadeur de la République d'Italie en Algérie, Giovanni Pugliese, avec lequel il a évoqué les relations d'amitié et de coopération solides entre les deux pays, indique mardi un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont souligné "l'importance de maintenir la dynamique positive marquant la coopération bilatérale ces derniers temps, tout en œuvrant à son renforcement à l'avenir, en application des décisions et des orientations des hautes autorités des deux pays", précise le communiqué.

Elles ont également exprimé la volonté commune de développer un dialogue et une concertation politique bilatérale, affirmant l'importance d'intensifier les visites mutuelles au plus haut niveau et d'œuvrer à assurer la réussite des prochaines échéances bilatérales importantes.

Concernant la coopération économique, les deux parties se sont félicitées de l'avancée "remarquable dans divers projets de partenariat entre l'Algérie et l'Italie, notamment dans le domaine de l'industrie automobile et des énergies renouvelables", insistant sur l'accélération du rythme de la coopération bilatérale dans le domaine des petites et moyennes entreprises (PME) et des start-up, ajoute le communiqué.

Par ailleurs, la rencontre a également permis d'évoquer nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la question du Sahara occidental. A ce titre, les deux parties ont échangé les vues sur les derniers développements de la question sahraouie dont l'adoption par le conseil de sécurité, en octobre dernier, de la résolution 2654 sur la MINURSO, indique la même source.