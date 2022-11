Afrique de l'Est: Jaber rencontre le Secrétaire Exécutif de l'IGAD

Khartoum — Le Membre du Conseil de Souveraineté Transitoire, Lieutenant Général (naval) Ingénieur Ibrahim Jaber Ibrahim Ali, a souligné la nécessité d'unifier les efforts et la coopération fructueuse afin de réaliser les objectifs souhaités de la session actuelle de l'IGAD, à travers la feuille de route élaborée par le Soudan, et la nécessité pour les chefs d'Etat de l'IGAD de contribuer à leur mise en œuvre.

Lors de sa rencontre aujourd'hui, avec le Secrétaire Exécutif de l'IGAD, Ambassadeur Dr. Workneh Gebeyehu, en présence du Sous-Secrétaire du Ministère des Affaires Etrangères, Ambassadeur Dafa'llah Al-Haj Ali, et du Secrétaire Général du Ministère de la Défense, Lieutenant-Général Issam Karrar, Jaber a affirmé l'importance de consolider les piliers de la paix et de la sécurité communautaire dans la région, de réaliser l'intégration économique Africaine et la promotion de la culture de la paix.

L'ambassadrice du Soudan à Djibouti, Rahma Ahmed Al-Obeid, a déclaré à la presse que la réunion a abordé plusieurs questions et sujets d'intérêt commun, notamment le développement agricole et l'activation du rôle des femmes et des jeunes pour servir les intérêts et les aspirations des peuples de la région.

Elle a ajouté que la réunion a discuté en détail des plans et programmes proposés pour le Centre régional de l'IGAD au Soudan, et les moyens de remplir son rôle en tant que l'un des grands centres régionaux.