Afrique: Handball CAN féminine 2022 - 1/4 de finale Sénégal-Egypte - Les Lionnes face au défi égyptien

Le Sénégal ira à la quête d'une place en demi-finales de cette 25e édition du championnat d'Afrique des nations féminines de handball qui se déroule à Dakar. Ce sera face à l'Egypte qu'elle affrontera ce mercredi, 16 novembre, au Palais omnisport "Dakar-Arena". Les autres affiches opposent le Cameroun à la Rd Congo, l'Angola à la Tunisie et le Congo à la Côte d'Ivoire.

Après une première phase conclue avec un bilan de deux victoires et une défaite, l'équipe nationale du Sénégal engage hier, mercredi 16 novembre, les quarts de finale de la 25ème édition de la CAN féminine. Les Lionnes vont affronter à Dakar Arena, la sélection d'Egypte. Surprises (27-28), ce lundi par le Cameroun lors de la 3e journée du groupe C, les coéquipières de Claudine Mendy et Soukeyna Sagna devront sortir le grands jeu face à leur adversaire du jour. Dans son analyse, le sélectionneur Yacine Messaoudi a estimé que son équipe avait commis plusieurs erreurs, notamment au début du match.

"Nous avons manqué beaucoup d'agressivité sur le plan défensif. Face à une équipe aussi puissante, il faut être capable de mettre deux fois plus d'agressivité et d'être solidaire collectivement. Cela nous a obligés à courir tout au long du match derrière le score", soulignait-il suite au match perdu. Il assure que ses joueuses vont "se concentrer sur ce qu'il faut améliorer sur le plan défensif, la capacité d'arrêter les ballons, de contrecarrer l'adversaire et de faire preuve de plus de disciplines sur le plan collectif", promet-il. Evoluant dans le groupe B en compagnie du Maroc, de la Tunisie, de la Guinée et du Congo, la sélection égyptienne avait également terminé à la deuxième place du groupe suite à ses trois victoires contre une défaite contre le Congo.

Les autres affiches des quarts de finale vont opposer le Cameroun, vice-champion d'Afrique à la Rd Congo, le Congo à la Côte d'Ivoire et l'Angola, tenante du titre à la Tunisie. Les demi-finales sont programmées le 18 novembre prochain. Tandis que la finale et le match de classement pour la 3e place sont calés le 19 novembre.