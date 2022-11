Ile Maurice: Dangerous Drugs (Amendment) Bill - Le PM brandit des photos publiques comme "argument"

On oublie la présomption d'innocence ! Le chef du gouvernement n'a pas manqué de faire le procès des membres de l'opposition y compris celui du Parti travailliste, en parlant de la drogue.

Le premier à subir les foudres du Premier ministre est Arvin Boolell qui, selon Pravind Jugnauth "s'est permis d'essayer de vilipender des membres du MSM d'être connectés aux barons de la drogue". Ensuite, il s'en est pris au Parti travailliste et au PMSD parlant de "leur connexion avec la mafia de la drogue et des jeux entre 2005 et 2014". Et d'ajouter: "Pourquoi le PTr et le PMSD au pouvoir n'ont jamais voulu instituer une commission d'enquête sur la drogue ?"

Par la suite, il a parlé de la proximité de certains membres de l'opposition avec des suspects pour une affaire de drogue notamment Bruneau Laurette, d'Akil Bissessur et Ashish Dayal. Pravind Jugnauth a fait un clin d'oeil au leader de l'opposition, pour sa Private Notice Question sur Jonathan Augustin. "Nous avons pu identifier M. Ti papyé".

C'est au tour de Navin Ramgoolam de subir les foudres du Premier ministre alors que le leader des Rouges se trouvait à la place d'Armes le 29 octobre en compagnie de Bruneau Laurette. Comme preuve, Pravind Jugnauth brandit une photo et le montre à l'assistance. "Un poing triomphal pour montrer leur complicité", lance-t-il avec une ironie nondissimulée.

Ensuite, il brandit la photo d'Arvin Boolell avec Bruneau Laurette en lançant dans sa direction : "Quelles savates portiez-vous ?" Le chef du gouvernement va encore plus loin en déposant les photos. "I am tabling pictures of Opposition members with Bruneau Laurette", lance-t-il, les yeux rivés sur les membres assis de l'autre côté de l'hémicycle, qui restent impassibles face aux attaques du Premier ministre. Xavier-Luc Duval a demandé l'intervention du speaker qui n'a rien voulu entendre. Shakeel Mohamed et Neelkanth Dulloo n'ont pas été épargnés non plus.