Congo-Kinshasa: G20 - Julien Paluku demande l'appui d'Emmanuel Macron au projet de fabrication des batteries électriques en RDC

Le ministre congolais de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, a appelé mardi 15 novembre à Bali (Indonésie) Emmanuel Macron à appuyer la République démocratique du Congo dans la matérialisation du grand projet panafricain de l'installation d'une première usine de fabrication des précurseurs des batteries électriques dans la province du Haut-Katanga et dans le processus d'installation des "Zones économiques spéciales".

Parlant de l'étude réalisée par Bloomberg, le ministre congolais de l'industrie a fait savoir au président français que la République démocratique du Congo était la meilleure destination au monde pour l'industrie des batteries et des véhicules électriques, grâce à ses minerais stratégiques, dont le Cobalt, le lithium et le manganèse.

Les investisseurs français sont donc les bienvenus en République démocratique du Congo, qui regorgeant d'énormes potentialités dans plusieurs domaines, a-t-il ajouté au cours d'un tête à tête avec Emmanuel Macron en marge de la réunion du groupe des 20 pays industrialisés et émergents (G20), qui s'est tenue à Bali sous le thème : " Bali 2022 : se relever ensemble et plus fort".

Outre le président français, le ministre Paluku s'est également entretenu avec le conseiller de l'administration Biden au département d'Etat du trésor, John Morton. La problématique de la réindustrialisation de la RDC était au menu de leurs échanges.

Avec ces rencontres, le ministre de l'Industrie affirme consolider davantage la diplomatie industrielle de la République démocratique du Congo.

Outre la crise russo-ukrainienne et ses conséquences en Afrique et dans d'autres continents, plusieurs autres sujets ont été au rendez-vous au cours de cette réunion de Bali, dont l'agriculture, l'économie numérique et l'Environnement.

La RDC y a été représentée par Eve Bazaiba, vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, et le ministre Julien Paluku Kahongya.