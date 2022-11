Afrique: Financial Afrik Awards - La cinquième édition prévue le 8 décembre prochain à Lomé

La cinquième édition des Financial Afrik Awards aura lieu le 8 décembre 2022 à Lomé, capitale du Togo, sous le thème: "L'Afrique dans Finance verte".

Selon un communiqué de presse, la conférence se déroulera en mode hybride avec 300 personnes en présentiel et 300 en ligne. Cette cinquième édition des Financial Afrik Awards (#5FAA) traitera des innovations dans le monde de la finance, "notamment la finance verte qui est une réponse concrète aux enjeux de la lutte contre le réchauffement climatique.

Les Green bonds et autres Esg Bonds font partie d'un ensemble de produits financiers que le continent africain doit intégrer dans sa marche vers la transition énergétique, l'inclusion sociale et une croissance durable et partagée", ajoute la même source.

A Lomé, experts africains et d'autres régions discuteront du potentiel de la finance verte et de la finance alternative dans le financement des projets innovants et la " décarbonation " des économies. Financial Afrik Awards est un événement annuel organisé par le journal Financial Afrik.

A l'image des éditions tenues à Abidjan (2018 et 2019), Dakar (2020), et Nouakchott (2021), celle de Lomé sera clôturée par un diner de gala durant lequel seront dévoilés la liste des " 100 personnalités qui transforment l'Afrique " et les lauréats des Financial Afrik Awards.