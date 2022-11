Ile Maurice: Top 100 Companies - Les grosses entreprises quittent la zone rouge

Profitabilité améliorée dans tous les secteurs, sauf l'hôtellerie, les médias, l'imprimerie et la publicité

IBL conserve sa suprématie comme première entreprise du pays

Alors que la crise du Covid et ses séquelles avaient lourdement impacté le classement des grosses entreprises du pays dans l'édition 2021 de "Top 100 Companies", la version 2022, qui sort cette semaine, traduit un certain optimisme chez les conglomérats mauriciens. Pour cause, un début de redressement financier enclenché, sur la base des derniers résultats financiers encourageants des grosses pointures du privé et du public de certains secteurs économiques alors que d'autres subissent toujours l'impact de la contraction économique de 2020.

"There is clear reward in having the ball and fast shooting in the publication of one's corporate financials", souligne le Chairman du groupe La Sentinelle, Philippe Forget. Son avant-propos de cet ouvrage de référence pour les "movers and shakers" du monde corporate, plante le décor de l'économie mondiale et ses nouveaux défis avec notamment, la guerre russo-ukrainienne qui perdure depuis février 2022 et une Chine qui sombre dans le ralentissement économique.

Sans compter, ajoute-t-il, que le dernier budget du Grand argentier "is short of inconvenient truths". Tout cela pour rappeler que l'heure n'est pas forcément à l'autoglorification pour les opérateurs et décideurs économiques, qui doivent redoubler d'efforts pour consolider la base économique du pays et pérenniser la performance financière des entreprises.

L'édition 2022 de Top 100 Companies, de Business Publications Ltd, montre que le chiffre d'affaires combiné des 100 plus grosses entreprises totalise Rs 417,3 milliards contre Rs 353,2 milliards dans le précédent classement, une hausse donc de 18,1 %. Toutefois, sur la base d'une dépréciation accélérée de la roupie face à la monnaie américaine - près de 11 % pour les 12 mois se terminant en juin 2022 - selon les spécialistes, on peut raisonnablement avancer que ce chiffre d'affaires combiné n'a pas réellement fait un bond exceptionnel.

Une analyse sectorielle montre, qu'outre les secteurs hôtelier, des médias, de la publicité et de l'imprimerie qui ont tous reculé, les autres pôles d'activités ont amélioré leur chiffre d'affaires. À l'instar de la performance du secteur agricole avec Alteo qui réalise un chiffre d'affaires de Rs 12,1 milliards, dopé par ses opérations internationales; le textile avec Ciel Textiles, qui enregistre Rs 15,5 milliards de chiffre d'affaires; de la construction avec Larsen & Toubro qui démontre une plus grande visibilité sur la place pour son projet phare du Metro Express avec des bénéfices nets de plus de Rs 1 milliard en mars 2020 ; du secteur commercial avec Mammouth qui a délogé The Brand-house dans le classement avec un chiffre d'affaires de Rs 2,8 milliards alors qu'Hyvec signe son entrée à la 5e place. Dans la foulée, on relève la performance de Seven Seven Co Ltd dans la grande distribution ; de Swan et MUA dans l'assurance ; ou encore de Lottotech, PlayOnline et Automatic Systems au niveau des opérateurs de paris.

Par ailleurs, d'une année à l'autre, le conglomérat IBL conserve sa suprématie comme première entreprise du pays avec un chiffre d'affaires de Rs 35,8 milliards au 30 juin 2021, suivi de Ciel qui maintient sa deuxième place avec un chiffre d'affaires de Rs 28,5 milliards au 30 juin 2022 - une progression de plus de Rs 10 milliards par rapport à son chiffre de juin 2020 (Rs 17,8 milliards) ; et la troisième place revient comme l'année dernière à ENL avec un chiffre d'affaires de Rs 13,5 milliards. Il faut noter la chute du groupe Rogers, jadis no 1, qui passe de la 8e place l'année dernière à la 16e place dans le présent classement. La seule société d'État qui se classe parmi les premières entreprises du pays est le groupe MT, classé en septième position, avec des revenus engrangés de Rs 10,8 milliards en décembre 2020.

Comme les années précédentes, la robustesse du secteur financier est une nouvelle fois signalée dans le Top 100, où, parmi les 50 entreprises les plus rentables, l'on compte 11 banques aux profits combinés de Rs 22,7 milliards. Les cinq premières places vont à : MCB Group (Rs 12,03 milliards), CIEL (Rs 2,98 milliards), Alteo Limited (Rs 2,75 milliards), SBM Holdings (Rs 2,17 milliards) et Absa Bank (Rs 1,73 milliard).