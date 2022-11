Ile Maurice: Monter le Pouce pour une bonne cause

Ils viennent d'horizons sociaux et professionnels différents, mais ils affichent tous le même sourire franc et direct. Les sept membres de l'équipe des Adventure Lovers Moris qui ont accompagné, le mercredi 2 novembre, une quarantaine de personnes au sommet du Pouce, se sont engagés pour une belle cause commune.

Parallèlement à leur business officiel de guides et d'accompagnateurs, ils organisent bénévolement des sorties "nature" et des activités physiques et sportives pour encourager les plus modestes à oser ce qu'ils ne feraient peut-être pas seuls : mieux découvrir leur pays, faire de l'exercice physique et rencontrer des personnes partageant leurs mêmes valeurs humaines. Ils ont créé une page Facebook qui attire 2 000 followers et deux fois par mois, ils proposent un lieu à découvrir. L'accès est totalement gratuit. Aux participants de s'organiser par eux-mêmes pour rejoindre le lieu de départ.

Le 2 novembre, ils avaient ajouté une autre cause à leur engagement : récolter des fonds pour que la famille d'Iris, cette petite fille qui souffre d'un eczéma aiguë devant lequel la médecine reste aujourd'hui impuissante, puisse financer un voyage à la Réunion pour effectuer des tests, impossible semble-t-il, à effectuer à Maurice.

"J'ai été touchée par l'histoire de cette petite fille que j'ai découvert sur Facebook", raconte Jane, employée de maison à Mahébourg.

"J'en ai parlé autour de moi et j'ai réussi à mobiliser une dizaine de personnes, des jeunes surtout. Nous avons commandé un van qui nous a couté Rs 128 par personne et nous sommes partis tous ensemble à 6 heures du matin vers Moka".

"Nous pensons que les Mauriciens ne sont pas encore assez sensibles à la nature et aux activités physiques qui sont bonnes pour la santé", détaille Matt, le responsable des Adventure Lovers Moris qui encadrait la sortie.

"Nous voulons partager nos convictions avec tous ceux qui le souhaitent. Il n'y a aucune obligation : viennent ceux qui veulent. Ils doivent seulement s'inscrire avant. Une fois qu'ils ont goûté à une première expérience, beaucoup reviennent ".

Extrêmement attentifs à tous, ralentissant la progression des plus rapides pour permettre à tout le monde de suivre, les Adventure Lovers Moris rassurent par leur équipement et leur attention. William, un petit intrépide de 7 ans a d'ailleurs fini la balade sur les épaules de Matt, après s'être tordu la cheville sans gravité. Au retour, sur le parking, la maman d'Iris qui tenait sa fille dans ses bras a dit quelques mots de remerciements. Beaucoup sont allés la réconforter, lui donnant quelques roupies avant de rentrer chez eux. Une journée simple, efficace, concrète. Du bonheur partagé.