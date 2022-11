Ile Maurice: PNQ | Projet de 12 000 logements - Le coût d'une maison serait passé de Rs 1,7 million à Rs 6 millions

Les appels d'offres ont été annulés en raison des prix proposés par les cinq entrepreneurs présélectionnés. Voilà ce qui est ressorti de la PNQ d'hier. Les spécifications seront revues à la baisse, et par conséquent, la qualité des logements. Mais cela suffira-t-il à faire baisser sensiblement les coûts ?

Retard "akoz Covid", annulation d'appels d'offres, manque d'ingénieurs géotechniques, inflation, difficultés à trouver des terrains, guerre en Ukraine, etc. Autant de raisons mises en avant par Steven Obeegadoo pour expliquer que pas un seul des 12 000 logements promis n'est sorti de terre, lors de la Private Notice Question, hier.

Mais la raison de l'annulation des appels d'offres lancés en août 2022 par la New Social Living Development Ltd (NSLD) serait que le prix proposé par les soumissionnaires était exagéré. Toutefois, le vice Premier ministre et ministre du Logement et des terres ne l'a pas dit explicitement. Il a juste affirmé que les spécifications ont été revues pour s'aligner sur celles des maisons de la NHDC. D'après nos informations, cela veut dire que les logements ne seront pas fournis avec, par exemple, du carrelage, des portes en bois, etc.

Cela causerait-il une baisse du coût de Rs 6 millions à Rs 1,7 million ? Le ministre déclare d'ailleurs ne pas être au courant du chiffre de Rs 6 millions que le leader de l'opposition, lui, a eu, et maintient que, selon lui, les prix ne devraient augmenter que de 30 %. Mais il n'a pas dit si les contracteurs se sont montrés trop gourmands et qu'ils se seraient entendus illégalement pour proposer le prix élevé de Rs 6 M par unité.

Ce qui est sûr, c'est qu'un nouvel appel d'offres sera lancé cette semaine. Tout est donc à recommencer. Et il n'y a pas eu de réponse aux trois questions principales de Xavier-Luc Duval. Ainsi, le ministre n'a pas donné le coût prévisionnel et total du projet, disant que personne ne peut connaître le prix exact dans un an ou deux. Il n'a pas confirmé le montant des subsides par logement, sans doute en raison de l'absence de la première réponse. Le ministre ne dira pas non plus qui financera la différence, se contentant de dire que le gouvernement aura recours au privé.

Obeegadoo a maintenu qu'il n'a jamais parlé de la contribution d'un ménage à hauteur de Rs 700 000 seulement. Nous avons retrouvé sur la page du Government Information Service un article où "the DPM indicated that each housing unit costs around Rs 1,9 million to build and that Government is providing a subsidy of Rs 1,2 million for each unit. As such, he observed, the beneficiaries only have to pay some Rs 700 000 to acquire a housing unit, and can reimburse the NHDC over a period of up to 35 years". C'était donc pour les maisons de la NHDC, pas de la NSLD. À moins que Xavier Duval ne se soit référé à un autre discours...

Spécifications et prix

Il semble que les spécifications du projet de 12 000 maisons de la NSLD comprenaient du carrelage, des portes intérieures en bois et des faux plafonds, entre autres "luxes". Ce serait la raison pour laquelle le coût serait élevé, se situant entre Rs 2,6 M et Rs 4 M par maison. Et non Rs 1,7 M, comme la NLSD nous l'avait dit auparavant. C'est en tout cas loin des Rs 6 M proposées par les soumissionnaires en août dernier. On ne sait pas si l'enlèvement de ces spécifications abaissera les prix à Rs 2,6 M ou Rs 4 M. Il est évident aussi que plus on tarde, plus les prix augmenteront avec l'inflation galopante.