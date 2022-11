Madagascar: Le coach du Real Ignacio Nacho attendu au pays

La Fondation Real Madrid débarque à Madagascar. Un stage de football dirigé par le coach madrilène Ignacio Abascal Nacho sera organisé dans la capitale du 26 au 30 décembre 2022.

L'Aksisk Madagascar passe à la vitesse supérieure. L'association collabore désormais avec la Fondation Real Madrid. Dans le cadre de cette coopération, un stage de football suivant les méthodologies de l'académie du Real Madrid sera organisé au pays avec le coach qualifié du centre de formation académique de la Casa Blanca en la personne de Ignacio Abascal Nacho.

Ce " clinic " concerne les jeunes footballeurs âgés de moins de 17 ans. Pour les catégories U10 et U12, les inscriptions sont libres car il s'agit en effet d'un stage de découverte du football. Néanmoins, le nombre des participants est limité à 30 stagiaires et les frais de participation s'élèvent à 500 000 ariary. Quant aux catégories U15 et U17, un test de sélection sera organisé à Antananarivo, Toamasina et Mahajanga.

Les 38 meilleurs joueurs issus des trois provinces participeront au stage dont toutes les charges seront prises par l'Aksisk Madagascar. Pour la capitale, la détection aura lieu les 26 et 27 novembre à Ivato, les 3 et 4 décembre pour Toamasina et les 10 et 11 décembre pour Mahajanga. Ils seront au total 68 jeunes qui bénéficieront de ce stage qui aura lieu du 26 au 30 décembre au stade de l'Elgeco Plus Bypass.

Aksisk Madagascar, à ses débuts, était une page Facebook qui publiait des infos sur le football. Il s'agit d'une initiative de Andrianina Ratoejanahary. Avec l'appui de cette fondation Real Madrid, ce jeune garçon veut créer une académie dans le futur.

" La suite du programme dépendra du déroulement de ce stage. En quelque sorte, ce sera la préparation du terrain pour la Fondation Real Madrid à Madagascar. Mais ce n'est que le commencement pour l'Aksisk car notre objectif c'est de constituer une académie. On veut améliorer la qualité du football malgache. À long terme, on voudrait former des jeunes de père et mère malgache pour en faire des joueurs de l'équipe A du Real Madrid ", a noté Andrianina Ratoejanahary.