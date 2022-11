Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Uhuru Kenyata appelle à la cessation des hostilités, " avant toute forme de dialogue "

" La guerre doit immédiatement cesser dans l'Est de la RDC entre les belligérants, toutes parties prenantes au processus de Nairobi, avant toute forme de dialogue ; tel que prévoit la feuille de route de Nairobi ", a déclaré l'ancien président kényan, Uhuru Kenyatta, facilitateur de la Communauté des États d'Afrique de l'Est (EAC) pour la paix dans l'est de la République démocratique du Congo, devant la presse mardi 15 novembre à Goma (Nord-Kivu).

" Nous étions ensemble et vous avez vu vous-mêmes, les enfants, les femmes, les vieillards, qui sont devenus des déplacés dans leur propre pays. Même si nous sommes en conflit, même si nous n'arrivons pas à nous entendre, nous devons arrêter de nous battre. Ces déplacés n'ont rien à avoir dans ce conflit. Ayons pitié de ces gens et arrêtons de nous battre et discutons ", a déploré Uhuru Kenyata.

Il recommande la cessation des hostilités avant le prochain round de discussions.

Il s'est dit choqué de la situation humanitaire délétère vécue par des milliers des déplacés dans le site de Kanyaruchina, qu'il a visité quelques heures après sa descente d'avion :

" Vous avez vu, des milliers de personnes et leur nombre augmentera le lendemain. Etant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir qu'un être humain n'est pas animal. Ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est comme si l'homme est devenu un animal de la forêt. C'est notre responsabilité de mettre fin à cette guerre. Nous ne condamnons personne. Ce conseil concerne toutes les parties au conflit ".

Selon lui, il est impérieux de sauver la vie des déplacés dans l'Est de la RDC. " Ce qui se passe dans cette région, se passe aussi en Ituri. Près de 66 millions de déplacés dans leur propre pays, ce n'est pas la solution aux problèmes qui nous divisent ", a-t-il poursuivi.