Tunisie: " Hanout Digital "-TICDE - Des produits digitaux et expériences immersives connectés au patrimoine de la Tunisie dans toute sa diversité

Tunis — Installé au sein d'un stand baptisé " Hanout Digital " au Village tunisien de la Francophonie, le Centre international de Tunis pour l'économie culturelle TICDE a installé un store d'une variété de produits digitaux et où les visiteurs sont venus en grande masse pour vivre des expériences immersives et découvrir une série de films documentaires ainsi que des digibooks et des expériences VR et AR portant sur la protection, la valorisation et la préservation du patrimoine archéologique et culturel tunisien en général.

Les visiteurs de toutes tranches d'âge ont pu suivre des films en 3D dont " Calligraphie arabe " qui représente une lecture digitale de la calligraphie et des lettres arabes dans leurs aspect évolutif, ouvert, connecté aux autres langues et langages représentatifs d'une authenticité dans un mouvement de diversité connectée.

Par ailleurs, des parcours sonores et des installations offrent des expériences immersives audio-visuelles qui rassemblent des technologies autour du visiteur afin de le plonger comme dans " Electro Kufi " au cœur d'une époque durant laquelle le mausolée Sidi Zitouni fut rempli de vie, de sagesse, de spiritualité et de mysticisme. Ainsi, la lettre et la calligraphie sont un guide et un fil conducteur qui mènent vers un voyage extraordinaire dans le temps mettant l'accent sur l'histoire et l'évolution de l'écriture. Et autant d'expériences réalistes et sensationnelles où tous les sens sont sollicités afin de créer un lien émotionnel entre le visiteur et l'espace.

Autre particularité du stand c'est cette visibilité accordée à un grand nombre de startups opérant dans les divers secteurs culturels et artistiques en vue de présenter leurs activités et projets innovants en solutions numériques. A titre d'exemple, " Invented Technology " qui a exposé deux projets en solutions numériques du patrimoine culturel djerbien. Le premier projet en réalité augmentée " Djerba View AR " permet de découvrir le mode de vie ancestral du djerbien authentique : le mode d'habitation et les produits artisanaux les plus répandus de l'Ile. Le deuxième est une déambulation en réalité virtuelle VR du fort Ghazi Mustapha qui se trouve à Houmet Souk. Cette visite commentée explique les différents composants de ce fort et les diverses transformations qu'il a subi à travers le temps. Elle retrace également les événements de la grande bataille entre les forces espagnoles et ottomanes qui ont eu lieu au 16ème siècle à Djerba.

Le TICDE a mis à la disposition du public également une galerie immersive 3D présentant des contenus multimédias mettant en lumière à travers un subtil clin d'œil, la trace de Habib Bourguiba en tant que l'un des pères fondateurs de la francophonie, et dont un grand portrait orne les cimaises du Pavillon de la francophonie, ..un pavillon sous forme d'un grand studio proposant tout au long de la journée une série d'émissions sur la coopération francophone et qui offre au grand public un condensé de la pluralité et de la richesse du patrimoine francophone dans toute sa diversité.