Egypte: La COP27 est la plus grande de l'histoire de l'ONU du point de vue du nombre de participants

La COP27 s'est avérée, depuis le premier jour de sa tenue, être le sommet climatique le plus grand de l'histoire des Nations Unies du point de vue du nombre de participants, a déclaré la sous-secrétaire générale des Nations unies et directrice exécutive de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime, (ONUDC) Ghada Wali.

Lors d'une conversation téléphonique sur la chaîne "Al-Hayat", Mme Wali a indiqué que le nombre de participants inscrits à ce jour avait atteint 67 000 personnes, un chiffre inédit à comparer avec les COP précédentes, en sus de 3 000 organisations et associations de la société civile.

De nombreuses activités et négociations sont toujours en cours à la COP 27, et nous participons à ce sommet, en raison de la question des crimes environnementaux, un des nouveaux sujets sur lesquels nous travaillons, et qui sont liés à la question de la pollution de l'environnement, du changement climatique et de la biodiversité, a-t-elle dit.