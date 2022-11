Tunisie: Sensibilisation sur la prévention du cancer du sein - Journée portes ouvertes, ce vendredi, à Métlaoui

L'autopalpation étant, in fine, un des exercices que la femme aurait dû faire volontiers.

Fini Octobre rose, mais on ne doit pas baisser les bras face au cancer du sein, cette maladie silencieuse, toujours à la loupe de la médecine moderne. Chaque année, on intensifie l'information et multiplie les campagnes de sensibilisation, tout en mobilisant des fonds pour aider les soignants. Pourtant, le nombre de cas de cancer du sein est en hausse continuelle : au dernier recensement, plus de 20.000 nouveaux cas relevés, sous nos cieux. Et plusieurs facteurs sont en cause. Il n'en reste pas moins que prévention et dépistage précoce pourraient remarquablement ralentir son évolution. L'autopalpation étant, in fine, un des exercices que la femme aurait dû faire volontiers.

Convaincu que nos hôpitaux locaux dans les régions les plus reculées manquent souvent d'autant des spécialités, le service de radiologie de la Polyclinique El Omrane à Tunis et son Amicale organiseront, le lendemain, vendredi, une 6e journée portes ouvertes de sensibilisation et de prévention du cancer du sein. Leur caravane médicale débarquera, alors, à la Polyclinique de Métlaoui, du gouvernorat de Gafsa, avec pour population cible les assurés sociaux de la région. Ils auront à bénéficier de consultations gratuites, toutes spécialités confondues, comme l'indique, d'ailleurs, un communiqué de presse sur les détails de l'évènement.

Par la même occasion, des consultations de sénologie seront effectuées, dans la matinée, par les médecins de la Polyclinique d'El Omrane. Seront également distribués des dépliants de sensibilisation sur le dépistage précoce du cancer du sein. Mme Najet Ben Moussa, radiologue, s'attellera, quant à elle, à ce que les examens d'échographies mammaires se fassent en toute précision. Et ce n'est pas tout. Une conférence scientifique sur l'intérêt de la prévention et du dépistage précoce du cancer du sein aura lieu, dans la journée. S'inviteront au débat trois médecins, à savoir le Pr Mohamed Ali Ayadi, le Dr Amel Triki et le Dr Najla Ben Moussa. Ainsi les consultations se poursuivront jusqu'au début de l'après-midi.