Tunisie: L'équipe de Tunisie arrive à Doha - Que la vraie fête commence !

Pour la première fois depuis l'entame de la préparation en prévision du Mondial qatari, on a eu droit enfin à un comportement digne d'une grande fête de sport. En effet, le public tunisien a été au rendez-vous, lundi dans les rues de la capitale qatarie, réservant un accueil des plus chaleureux à l'équipe nationale.

Les "Aigles de Carthage" ont atterri lundi soir à Doha où ils prennent part à la Coupe du monde 2022 qui débutera ce dimanche et qui se prolongera jusqu'au 18 décembre prochain. Pour rappel, l'équipe de Tunisie disputera mardi prochain à 14h00 son premier match du Mondial qatari face au Danemark. Le samedi 26 novembre à 11h00, notre team national affrontera l'Australie avant de croiser le fer avec le champion en titre, la France, et ce, le mardi 30 novembre (14h00).

Et si la compétition pour notre sélection nationale ne commence que dans une semaine, les joueurs se sont imprégnés déjà de l'ambiance du Mondial qui règne déjà depuis un certain temps dans la capitale qatarie. Débarquant à Doha lundi soir en provenance de Dammam où ils ont effectué un stage d'une semaine, les "Aigles de Carthage" ont eu droit à un accueil des plus chaleureux de la part du public tunisien présent. Aux abords des rues de Doha, sur le chemin menant au lieu de retraite de la sélection tunisienne, les supporters tunisiens se sont regroupés par centaines scandant des chants et portant le drapeau national.

Des scènes de joie typiquement tunisiennes. Des images de fête dignes d'une sélection nationale qui participe pour la sixième fois de son histoire, la deuxième d'affilée, à la phase finale de la Coupe du monde.

Et à vrai dire, c'est la première fois que, depuis l'entame de la préparation en prévision du Mondial qatari, on a eu droit, enfin, à un comportement digne d'une grande fête de sport. Notre team national a eu droit à un accueil des plus chaleureux à son arrivée à Doha et cela fait plaisir. La participation à une phase finale d'une Coupe du monde de football, ça se fête, quel que soit le nombre de fêtes à laquelle on participe. Chez nous et depuis des semaines déjà, c'est la polémique qui entoure le Club Tunisie. On aurait dû s'en passer et régler tous les différends après le Mondial.

Partout, l'unité nationale s'affiche autour de la sélection du football. C'est la règle. Heureusement que les supporters tunisiens présents à Doha ont rendu au football son âme joyeuse.

Ce sera leur première Coupe du monde...

Dans la liste des 26 joueurs convoqués par Jalel Kadri lundi, 15 d'entre eux disputeront leur première coupe du monde. Il s'agit de Béchir Ben Saïd, Aymen Dahmen, Wajdi Kechrida, Mohamed Dräger, Ali Abdi, Mohamed Ali Ben Romdhane, Nader Ghandri, Issam Jebali, Aïssa Laidouni, Hannibal Mejbri, Montassar Talbi, Seifeddine Jaziri et Anis Ben Slimane, sans compter le capitaine Youssef Msakni mais aussi Yassine Khénissi. Ces deux derniers ont raté le Mondial de Russie en 2018 pour cause de blessure.

Maintenant que les choix ont été dictés, aux 26 joueurs retenus d'honorer les couleurs nationales. Ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils livrent déjà une prestation qui fait honneur au football tunisien, à la génération de 1978 notamment, qui a ouvert la voie à l'Afrique et au monde arabe.

Ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils évitent une raclée, comme c'était le cas lors de la Coupe du monde de 2018 quand la Tunisie a concédé sa plus lourde défaite en Coupe du monde. C'était contre la Belgique et le score était (2-5).

S'ils peuvent écrire en lettres d'or une nouvelle page de l'histoire du football tunisien, Youssef Msakni et ses camarades doivent jouer sur leur valeur et nous surprendre comme ils l'ont fait lors du tournoi amical "Kirin Cup" disputé en juin dernier et remporté par notre team national en remportant la finale devant le pays hôte, le Japon.

Nos joueurs sont capables de donner le meilleur d'eux-mêmes à condition de s'appliquer tactiquement. Il faudra également se surpasser, notamment devant le Danemark et le tenant du titre, la France.

Dernier test aujourd'hui contre l'Iran

Les joueurs évoluant en Europe devaient regagner, au plus tard hier, la capitale qatarie. Aujourd'hui, l'équipe de Tunisie disputera son dernier match amical dans le cadre de sa préparation pour le Mondial. Pour rappel, le dernier sparring-partner de la Tunisie sera l'Iran. Un dernier match d'application que sera décisif pour faire les derniers ajustements et arrêter le onze de départ en prévision du premier match contre le Danemark.