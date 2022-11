Tunisie: Ligue 1 | 7e journée - Groupes A et B - Mise à jour - L'OB s'offre le scalp du CA !

Six clubs de l'élite ont disputé hier les trois derniers matches du championnat de la Ligue 1 avant la trêve consacrée au mondial qatari. Ce fut l'occasion pour le CS Chebba de battre le CSS, au tour de l'USM de mettre les choses au clair d'entrée face à l'ASR, alors que la palme revient aux Béjaois, conquérants à Radès face au Club Africain.

Le temps fort du CA a été ponctué par un heading payant de Wissem Ben Yahia à la 11' de jeu, assez tôt pour que le CA décide du tempo à imprimer, le temps de retourner aux vestiaires. En seconde mi-temps, le CA est pris à son propre piège (jouant avec le feu). Et ce qui devait arriver arriva : 58', le Béjaois Amanallah Haboubi rétablit l'équilibre. Tout est à refaire pour le CA et le chemin de croix des Clubistes va se poursuivre, puisque les Cigognes vont doubler la mise par Adderrahmene Hanchi à la 76'.

Le CA est K.O et ne s'en remettra pas (ambiance !). Toujours dans le cadre du groupe B, l'autre match retard a mis aux prises les Bleus de Monastir aux Mahdois de Réjiche, au stade Mustapha Ben Jannet. Là, volets statistiques d'avant- match, l'ASR comptait six rencontres et avait glané six points. Les Bleus à leur tour, avaient joué 4 matchs et engrangé 7 points. Et pour le représentant tunisien en C3, bourreau de Berkane récemment, la montée en puissance passait forcément par une victoire face à Réjiche. D'entrée, les gars du Ribat enfilent le bleu de chauffe et assiègent les bases de l'ASR.

La sanction est immédiate : l'USM accule et pousse l'adversaire à la faute dans sa surface. Penalty décrété à la 3' et transformé par le Nigérian Oumarou. L'USM est bien partie sur les chapeaux de roue comme on dit, jusqu'à la fin d'ailleurs... Enfin, dans le groupe A, à Chebba, le Croissant Sportif local a croisé le fer avec le CSS, une formation qui n'avait disputé qu'une seule rencontre jusque-là, soldée par une parité. Et pour le club de la ville côtière du Sahel tunisien, l'envol ne pouvait que passer par un succès, sachant que l'équipe n'avait jusque-là récolté que 4 points en 6 matchs joués (avant-dernier sur l'échiquier avant l'explication d'hier).

Dans leur fief de Chebba, les Chebbiens ont semble-t-il pris le taureau par les cornes, matérialisant leur volonté d'en découdre assez tôt par un but d'Aziz Chtioui intervenu lors du premier quart d'heure du match. Rien à signaler par la suite volet réaction sfaxienne, et ce sera au tour de Chebba d'enfoncer le clou, de retour de pause, vers l'heure de jeu avec un second but signé Bahri. Le CSC semble en roue libre, et au final ce fut une victoire en deux temps, un succès patiemment construit face à un gros calibre.

Résultats :

Groupe A :

Stade de Chebba :

Croissant Sportif Chebbien - Club Sportif Sfaxien (2-0)

Buts de Aziz Chtioui (17'), Oussama Bahri (68').

Groupe B :

Stade de Rades :

Club Africain - Olympique de Béja (1-2)

Buts de Wissem Ben Yahia (11'), Amanallah Haboubi (58'), Abderrahmene Hanchi (76').

Groupe B : Stade Mustapha Ben Jannet : Union Sportive Monastirienne - AS Rejiche (1-0). But de Youssouf Oumarou (sur penalty à la 4').

Classement

Groupe A

Pts J V N D BP BC Dif

1. ES Sahel 13 5 4 1 0 14 4 +10

2. E.S de Tunis 10 4 3 1 0 6 1 +5

3. CS Chebba 7 7 2 1 4 7 8 -1

. ESH.-Sousse 7 7 1 4 2 3 9 -6

5. S.Tunisien 6 5 1 3 1 6 5 +1

. US Tataouine 6 6 1 3 2 4 7 -3

7. CA Bizertin 5 6 1 2 3 5 9 -4

8. CS Sfaxien 1 2 0 1 1 0 2 -2

Groupe B

Pts J V N D BP BC Dif

1. USB.Guerdane 12 6 4 0 2 5 2 +3

2. O.Béja 11 7 3 2 2 8 6 -2

3. US Monastir 10 5 3 1 1 5 2 +3

4. AS Soliman 9 6 2 3 1 4 4 0

5. AS Réjiche 6 7 1 3 3 2 4 -2

6. O.S. Bouzid 5 5 1 2 2 5 6 -1

7. ES Métlaoui 5 6 1 2 3 3 7 -4

, 8. Club Africain 1 2 0 1 1 2 3 -1