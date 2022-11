Algérie: Omra - Près de 38000 pèlerins enregistrés pour la saison 2022

Alger — Le Directeur général de l'Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO), Ahmed Slimani a indiqué, mercredi, que près de 38000 pèlerins pour la omra ont été enregistrés au titre de la saison 2022 (1443 de l'hégire), alors que la liste définitive des agences autorisées à organiser la saison actuelle a été arrêtée à 459 agences de tourisme et de voyages.

Dans une déclaration à l'APS, M. Slimani a affirmé que depuis le lancement des vols au titre de la saison en cours, et dont le premier remonte au 1er octobre dernier, près de 38000 pèlerins pour la omra ont été enregistrés, précisant que "la liste définitive des agences autorisées à organiser la saison actuelle a été arrêtée à 459 agences sur 614 agences de tourisme et de voyages ayant soumis leurs candidatures via le portail algérien de la omra".

Les vols vers les Lieux Saints de l'islam "se déroulent normalement conformément au cahier des charges élaboré par l'ONPO pour réglementer la relation entre le pèlerin et l'agence", a rassuré le même responsable ajoutant que les "équipes de suivi relevant de l'Office poursuivent leur travail pour veiller au respect par les agences de tourisme et de voyages des clauses du cahier des charges au niveau des aéroports de décollage". "Aucun dépassement n'a été relevé jusque-là", a-t-il assuré.

L'ONPO avait invité toutes les agences de tourisme et de voyages désirant soumettre leurs candidatures pour l'organisation de la omra 2022 (1444 de l'Hégire) à s'inscrire et à retirer le cahier des charges afférent à l'opération via le portail algérien de la omra et ce du 1er septembre au 16 octobre, les autorisations devant être délivrées selon les rendez-vous fixés à travers le portail.