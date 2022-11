Ile Maurice: Banque de Maurice - Pauline Charazac au Regional Centre of Excellence

Cette Française semble très estimée en haut lieu. Elle avait été recrutée comme consultante "International and Public Relations" à la Banque de Maurice le 5 mai 2020. Elle est maintenant devenue "Advisor on International and Institutional Relations" à la Banque centrale mais l'on ne sait depuis quand ni comment.

De consultante donc elle est passée à conseillère. Quelle est la différence? Narendranath Gopee, le président de la Federation of Civil Service and Other Unions (FCSOU), nous l'explique. "Un consultant est une personne technique qui est hautement qualifiée. Il donne des recommandations qui peuvent être binding. Un conseiller, lui, n'est pas nécessairement une personne technique et son conseil est informel, que l'on peut suivre ou non."

Pourquoi Pauline Charazac n'estelle plus considérée comme consultante ? On ne le sait. Pour le député Osman Mahomed, un consultant est pris pour un projet (assignment) en particulier alors qu'un conseiller se retrouve sur la feuille de paie de l'employeur. Ceci explique-t-il cela? Ce qui est sûr, c'est que depuis qu'elle est devenue conseillère, la Française a droit à une voiture avec chauffeur, allocations pour carburant et logement.

Le champ d'action de Pauline Charazac a aussi connu un changement passant de "Public Relations" à "Institutional Relations". Ce n'est pas tout. Pour ajouter à la confusion, la Française vient d'être nommée sur le board du Regional Centre of Excellence. Cependant, on l'y décrit comme occupant à la Banque centrale le poste d'"Adviser International, Institutional and Public Relations". C'est-à-dire son champ d'action comprend les deux : institutionnel et relations publiques. En tout cas, jamais elle ne s'est entretenue avec les médias comme conseillère pour relations publiques.

Nous avons écrit à Harvesh Seegolam, comme président du Regional Centre for Excellence (RCE), pour lui demander, premièrement, pourquoi le titre de Pauline Charazac y est décrit différemment de la BoM. Et aussi pourquoi a-t-elle été nommée sur le conseil d'administration du RCE et quel est le montant de ses rémunérations au RCE. Nous avons profité de l'occasion pour demander à Harvesh Seegolam, mais cette fois-ci en tant que gouverneur de la Banque de Maurice, le titre exact de la Française à la BoM et le montant de ses salaires. Le message a été délivré mais Seegolam ne nous a pas répondu.

A noter que le RCE est une organisation créée en partenariat avec l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), qui offre des cours aux régulateurs et aux agences d'application de la loi, entre autres. Son conseil d'administration est composé de Harvesh Seegolam, Mardayah Kona Yerukunondu et Hemlata Sadhna Sewraj-Gopal de la BoM, Navin Beekarry de l'Independent Commission against Corruption, Dhanesswurnath Thakoor de la Financial Services Commission et Pauline Charazac, donc, de la Banque de Maurice mais dont le titre semble poser problème. Le RCE a comme secrétaire Kheertee Ramsohok Heerasing qui est aussi décrite comme la Head of RCE. Deux autres représentants de l'OCDE y siègent également.