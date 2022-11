Afrique: Coopération internationale - La Chine soutient l'adhésion de l'UA au G20

Dans le but de relever ensemble les défis planétaires actuels en vue de bâtir un avenir plus radieux et promouvoir un développement mondial plus bénéfique pour tous, le président chinois, Xi Jinping, a soutenu du haut de la tribune du 17e sommet du G20 qui s'est tenu à Bali, en Indonésie, l'adhésion de l'Union africaine (UA) au sein de cette organisation.

Soulignant que la mondialisation économique fait face à des vents contraires et l'économie mondiale au risque de récession, le président Xi Jinping a indiqué que la prospérité et la stabilité mondiales ne peuvent pas être construites sur la base de l'appauvrissement des pauvres et de l'enrichissement des riches.

" Avoir une vie heureuse est l'aspiration commune de tous les pays et la modernisation n'est pas le privilège d'un seul pays. Les pays en avance doivent aider sincèrement les autres à se développer et fournir plus de biens publics mondiaux. Les grands pays doivent assumer les responsabilités qui leur incombent et donner le meilleur d'eux-mêmes pour la cause du développement mondial ", a-t-il indiqué, précisant que la vie est difficile pour tout le monde, particulièrement pour les pays en développement.

Déclarant clairement le soutien de son pays à l'adhésion de l'UA au G20, le chef de l'Etat chinois a invité les pays riches à accorder une grande importance au développement. Car, a-t-il souligné, le sommet de Bali a tracé la perspective de coopération, " se relever ensemble, se relever plus forts ".

" Nous devons bâtir un partenariat mondial pour la reprise économique, accorder la priorité au développement, placer le peuple au centre de notre action et prendre toujours en compte les difficultés et les préoccupations des pays en développement ", a insisté Xi Jinping dans son discours prononcé le 15 novembre au sommet du G20.

