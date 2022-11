Afrique de l'Est: La demande de citoyenneté britannique pour les Chagossiens aux Seychelles et à Maurice va bientôt commencer

Les personnes d'origine chagossienne pourront demander la citoyenneté britannique lorsque le processus de demande commencera le 23 novembre.

Les personnes qui ont des ancêtres, tels que des grands-parents ou des parents nés sur les îles Chagos, seront éligibles, mais devront passer par le processus de demande, où les détails seront examinés par le gouvernement britannique avant d'obtenir la citoyenneté.

Une nouvelle loi autorisant les applications a été adoptée en avril 2022 en vertu de laquelle les candidats devenus adultes cinq ans à compter de la date de début peuvent faire une application gratuite et les enfants de moins de 18 ans peuvent être inclus dans cette application. Pour s'assurer qu'on ne rate personne, les moins de 18 ans pourront également postuler en leur nom propre lorsqu'ils atteignent l'âge de 23 ans.

"Si vous pensez que vous avez un grand-parent né aux Chagos, vous aurez besoin de tous les documents pertinents, y compris les certificats de naissance et d'autres documents pouvant prouver votre lignée et postuler via un portail en ligne qui sera bientôt disponible", a déclaré Pierre Prosper, le président de l'Association des Chagossiens des Seychelles, à la SNA.

Plus de 2 000 Chagossiens se battent pour rentrer chez eux depuis qu'ils ont été expulsés des îles entre 1967 et 1973 pour permettre aux États-Unis de construire une base militaire sur Diego Garcia, la plus grande île.

Plus de 200 ont été déportés vers Mahé, l'île principale des Seychelles, lorsque le pays était encore une colonie britannique. Les autres ont été déportés à Maurice, également colonie britannique à l'époque.

Photo : Environ 2 000 Chagossiens ont été expulsés de force des Chagos en 1960 après que le Royaume-Uni a loué l'île principale, Diego Garcia. (Wikipedia) Photo License: CC0

Chagos est un groupe d'îles comprenant sept atolls et plus de 60 îles situées dans l'océan Indien à environ 500 kilomètres au sud des Maldives.

Pendant ce temps, dans un autre développement d'une extrême importance avec des implications stratégiques pour la communauté des Chagos, le Royaume-Uni a accepté d'ouvrir des négociations avec Maurice sur l'avenir des îles Chagos.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a déclaré qu'il souhaitait "résoudre tous les problèmes en suspens" concernant l'archipel.

M. Prosper a déclaré à la SNA qu'il avait été en contact avec les représentants des Chagos à Maurice et au Royaume-Uni "où nous avons parlé de la nécessité d'être unis dans ce combat, où tous les descendants peuvent être inclus dans les discussions, car la division a causé beaucoup de problèmes pour nous dans le passé. Cependant, le comité des Chagossiens des Seychelles écrira directement au gouvernement britannique et déclarera notre aspiration quant à une voie à suivre au nom de tous les Chagossiens.

Il a ajouté que l'attribution de la citoyenneté à tous les descendants est considérée comme une énorme victoire pour eux et travaille dur pour s'assurer que les Chagossiens vivant aux Seychelles sont bien informés sur les procédures.

M. Cleverly a annoncé dans un communiqué que le Royaume-Uni et Maurice ont convenu d'engager des négociations constructives, en vue de parvenir à un accord d'ici le début de l'année prochaine.

"Compte tenu des procédures judiciaires pertinentes, nous avons l'intention de parvenir à un accord sur la base du droit international pour résoudre toutes les questions en suspens, y compris celles relatives aux anciens habitants de l'archipel des Chagos", a-t-il ajouté.

M. Prosper a déclaré qu'ils voulaient que la communauté Chagos soit incluse dans la négociation concernant le contrôle des îles et qu'ils voulaient des réparations complètes pour les torts continus qui leur étaient faits. L'île Rodrigues est une île autonome sous l'île Maurice. Cette structure existe déjà.

Il a ajouté que les communautés travaillent dur pour résoudre les divisions passées.

"Nous espérons présenter une seule voix, un ensemble de revendications au gouvernement britannique, par une entité qui représente la majorité absolue des Chagossiens. Nous espérons le faire bientôt. Le gouvernement britannique ou mauricien ne dira pas alors que nous sommes divisés ne sachant pas qui écouter ", a-t-il expliqué.

La communauté chagossienne poussera le gouvernement britannique à fournir des réparations complètes à ceux qui résident aux Seychelles et partout ailleurs.

"Nous demanderons également humblement au gouvernement des Seychelles, à sa discrétion, de nous apporter son soutien. Nous espérons qu'il envisagera de nous aider, surtout maintenant avec un plus grand nombre attendu de Seychellois qui seront entraînés dans cette cause en raison des critères de qualification de la lignée pour obtenir la citoyenneté britannique ", a déclaré M. Prosper.

Il a déclaré que les Chagossiens bénéficiaient d'un soutien très fort de la part de l'organisation Humans Rights Watch (HRW). Le directeur exécutif pour l'Afrique a visité les communautés chagossiennes aux Seychelles et sollicites des demandes fondamentales pour des réparations complètes et l'inclusion politique des Chagossiens.

Sur une autre note, le Comité des Chagossiens des Seychelles a déposé une plainte devant la Cour européenne des droits de l'homme cette année et nous attendons maintenant de savoir si l'affaire sera entendue.