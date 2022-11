Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 17 Novembre 2022

Burkina : Salaire de président - Le capitaine Ibrahim Traoré y renonce

Comme le capitaine Thomas Sankara, père de la révolution d'août 1983, le chef de l'Etat burkinabè Ibrahim Traoré renonce à son salaire de président de la République. Il touchera uniquement son salaire de capitaine des forces armées nationales. « Le président de la Transition, Ibrahim Traoré, a décidé de garder son salaire de Capitaine », a annoncé le porte-parole du gouvernement, Jean Emmanuel Ouédraogo, ce mercredi 15 novembre 2022, à l'issue de l'hebdomadaire Conseil des ministres.( Source : Apa)

Cote d'Ivoire : Réconciliation - N'djamena s'inspire du modèle ivoirien

Nommé, il y a un mois, le ministre tchadien de la Réconciliation et de la cohésion sociale, Abderaman Koulamallah, effectue un séjour de 72 heures sur le sol ivoirien pour s'imprégner de l'expérience de la Côte d'Ivoire.M. Abderaman Koulamallah a échangé mercredi avec son homologue ivoirien, M. Kouadio Konan Bertin « KKB », ministre de la Réconciliation et de la cohésion nationale, à son Cabinet, au Plateau, le centre des Affaires d'Abidjan.« Il me fallait de l'expérience et c'est la Côte d'Ivoire que nous avons choisie, car vous répondez au mieux à la vision de réconciliation que nous avons. Votre engagement n'a pas d'égale », a déclaré M. Abderaman Koulamallah.(Source : Apa)

Sénégal : Diplomatie - Macky Sall s'entretient avec son homologue chinois

Le Président Macky Sall s'est entretenu avec son homologue chinois Xi Jinping le mardi à Bali, sur l'île indonésienne, en marge du Sommet du G20. Le renforcement de la coopération bilatérale entre Dakar et Pékin a été au centre des discussions. (Source : senegaalnet.com)

Niger : Diffa - Passation de service entre le gouverneur sortant et entrant

Il y a eu passation de service entre le gouverneur de la région de Diffa sortant M. Issa Lemine et le gouverneur entrant M. Smaine Younouss, ce mercredi 16 novembre 2022 dans la salle de la conférence de la Maison des jeunes et de la culture.Le gouverneur sortant a reçu plusieurs remerciements et aussi des témoignages de satisfaction pour les missions accomplies, la disponibilité et la suivie des activités dans la région de Diffa.(Source : anaiamey.com)

Guinée : Procès du 28-Septembre en Guinée - L'ex-ministre de la Santé en difficulté face à l'accusation

En Guinée, nous sommes au 20e jour des audiences dans le procès des massacres du 28 septembre 2009 au stade de Conakry après la répression d'un meeting de l'opposition, faisant au moins 157 morts et plus de 100 femmes violées. L'ancien ministre de la Santé et de l'hygiène publique, le colonel Abdoulaye Chérif Diaby était pendant ces trois derniers jours face à l'accusation.(Source :Rfi)

Tchad : Infrastructures - Le ministre annonce la relance des chantiers routiers

Selon le Journal du Tchad, le ministre en charge des infrastructures et du désenclavement, Dr Idriss Saleh Bachar a réuni ses collaborateurs le 14 novembre 2022, au sujet des projets de construction de routes.Durant cette rencontre, des sujets ont été débattus en ce qui concerne l'état de lieu des projets entrepris par le département et ceux à venir ; la situation de financement des projets par les bailleurs de fonds ; la question de l'indemnisation des personnes affectées par des projets d'ouvrages publics ; le redimensionnement de certains projets, entre autres.

Gabon : Police scientifique - Libreville recrute 100 élèves officiers

Selon Nouveau Gabon, le ministère de l'Intérieur organise un concours pour le recrutement direct de 100 élèves officiers de police en recherche et programmation informatique de la police scientifique, informe un arrêté signé du commandant en chef des Forces de police nationale, le général de division Serge Hervé Ngoma.

Centrafrique : Bangui - Un faux gendarme arrêté

Les agents des Compagnies nationales de sécurité (Cns), ont captivé un faux lieutenant de la gendarmerie dans le 2ème arrondissement de la ville de Bangui, capitale de la Rca. Fin de parcours pour le sieur Christophe Terence Nzapakétté. L'homme qui se faisait passer pour un lieutenant de la gendarmerie a été mis en déroute par Compagnies nationales de sécurité (Cns). Le faux gendarme arborait les équipements de cette force pour organiser des opérations dans la cité capitale. (Source : journal de Bangui)