Soudan: Vice-Président du CST rencontre le Haut-Commissaire des Droits de l'Homme

Khartoum — Le Vice-Président du Conseil de Souveraineté Transitoire (CST), Lieutenant Général Mohamed Hamdan Daglo a rencontré, aujourd'hui, dans son bureau le Haut-Commissaire des Droits de l'Homme Volker Turk.

La réunion a discuté la situation générale dans le pays en se concentrant sur les droits de l'homme, les développements humanitaires et politiques, ainsi que les efforts déployés par toutes les parties pour atteindre la stabilité.

Le membre du CST a accueilli le responsable international, en lui souhaitant le succès dans sa mission, saluant les efforts considérables déployés par le Conseil des droits de l'homme sous la lumière des développements que connaît le monde.

Daglo a affirmé l'engagement du Soudan à l'égard du droit humanitaire international, y compris le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que le plein respect des règles et normes internationales qui protègent la dignité humaine, notant que la protection des civils, le respect de leurs droits fondamentaux et la mise en œuvre du principe de responsabilité viennent à la tête des priorités de l'État.

Il a appelé les institutions internationales à renforcer les mécanismes de coopération et de coordination avec le gouvernement Soudanais afin de contribuer au retour volontaire des personnes déplacées à leur région d'origine.

Le membre du CST a souligné que l'accord de paix de Juba a beaucoup contribué à la réalisation de la stabilité, ce qui renforcera l'opportunité du rapatriement volontaire des personnes déplacées, appelant la communauté internationale à mettre en œuvre l'accord de paix pour maintenir les droits de l'homme dans les zones affectées par la guerre.

Il a appelé la communauté internationale à distinguer entre le travail politique et humanitaire, et à lier le soutien à la situation actuelle dans le pays, exprimant la pleine disposition à fournir la protection des civils et à œuvrer pour la stabilité des sociétés en sécurisant la saison agricole et les mouvements nomades pour réduire les conflits.

En ce qui concerne le processus politique, le Vice-Président du Conseil de Souveraineté a affirmé le désir et la volonté de surmonter la situation actuelle et de parvenir à un accord qui mène à la complétion de la période transitoire et aux élections.

Par ailleurs, le responsable international a affirmé que sa visite dans le pays visait à apporter solidarité et soutien au peuple Soudanais, étant donné que le Soudan représente une priorité absolue au Conseil des droits de l'homme.

Le Haut-Commissaire des Droits de l'Homme a expliqué les résultats de sa récente visite au Darfour, affirmant qu'il apportera tout son soutien pour faire réussir le processus politique Soudanais.