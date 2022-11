Soudan: Convocation de "Hemedti" comme témoin au tribunal de Fatwa du meurtre des manifestants.

Khartoum, 16 — Le tribunal jugeant les accusés dans l'affaire du meurtre de manifestants, a convoqué le Vice-Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Lieutenant Général Mohamed Hamdan Daglo (Hamedti), pour témoigner lors de la session de Mercredi prochain, correspondant au vingt-troisième jour de ce mois de Novembre, dans l'affaire déposée par le père d'un des martyrs contre le Président évincé Omar Hassan Ahmed Al-Bashir et son adjoint, Ali Osman Mohamed Taha, le chef du Parti du Congrès National dissous, Ahmed Haroun, et l'ancien Président du Parlement, Al-Fateh Ezz El-Din, qui ont été accusés d'incitation au meurtre de manifestants.

Au cours de la session du tribunal dans l'affaire de la (Fatwa) pour tuer des manifestants, aujourd'hui, dans la salle de Maulana Dr. Ibrahim Ahmed Osman à l'Institut des sciences judiciaires et juridiques, dirigée par Maulana Zuhair Babiker Abdel Razeq, le juge de la Cour générale, où la cour a écouté les témoignages du plaignant dans l'affaire, Abdul-Baqi Ahmed Mohamed Al-Amin, le père du martyr Al-Nazir Abdul-Baqi, qui a été martyrisé dans le sit-in des manifestants devant le Commandement Général le 9 Avril 2019.

Le plaignant Abdel-Baqi, âgé de 63 ans, a expliqué que son fils est mort d'une blessure par balle à la tête, alors qu'il était parmi les manifestants, et qu'Il est gradué en génie chimique de l'Université de la Mer Rouge, à l'âge de 28 ans, et qu'il est son seul fils.

Le père du martyr a exigé de la cour une rétribution des quatre accusés, considérant que Al-Bashir était alors le chef de l'Etat et qu'il avait le premier mot, alors que la responsabilité d'Othman pour son commandement des (Brigades de l'ombre).

Quant au troisième accusé, Ahmed Haroun, il a fait venir un certain nombre de bus de la ville Al-Obeid avec des (soldats) pour disperser les manifestants non armés, et que l'accusé, Al-Fateh Ezz El-Din, est un leader du Congrès National, et il a annoncé qu'ils couperaient (le cou de quiconque lève la tête).

Cependant, l'équipe de défense a précisé que l'accusé, Ali Osman, n'était pas vice-président au moment de l'accident, et qu'il avait complètement quitté le gouvernement depuis 2013, et que le discours d'Al-Fateh Ezz El-Din était tronqué, et parce que la personne visée est celle qui porte l'arme contre l'État, et non les manifestants.

La cour a écouté le premier témoin de l'affaire, Ashraf Awad Al-Karim, qui était avec le martyr Al-Nazir dans la zone du sit-in du commandement général, qui a déclaré que les forces de sécurité ont essayé pendant trois jours de faire un raid sur les manifestants les 7/8/9 Avril 2019.

Il a ajouté que le raid a été mené avec des balles réelles, et que les blessés variaient quotidiennement entre (100-150), indiquant que les manifestations sont venues contre le Congrès national et pour renverser le régime.